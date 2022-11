Transportistas piden justicia para taxista

Familiares de los afectados formaron parte de la marcha. CP

Transportistas y familiares de Carlos, el taxista que perdió la vida en los hechos ocurridos en la madrugada del pasado 16 de octubre sobre el bulevar Belisario Domínguez, realizaron una caravana y mitin exigiendo justicia y transparencia en el caso por parte de las autoridades.

“Estamos hartos y estamos aquí varios gremios de diferentes sitios de taxis, necesitamos el apoyo para la familia, para la viuda y sus niños, para no que no queden desamparados porque no tienen otro sustento más que el que les brindaba el compañero Carlos”, expuso el presidente de la Asociación Civil de Transportistas Asalariados de Chiapas (Actach), Jesús Martínez

Realizan caravana

En su mayoría taxis de Tuxtla Gutiérrez, pero también de Chiapa de Corzo y transporte foráneo, realizaron una caravana de protesta, partiendo del estacionamiento sur del Estadio Zoque, avanzando hacia la procuraduría y que culminó en un mitin en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

El presidente del Actach solicitó una mesa de diálogo con el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Aquiles Espinosa García, para “ver de qué manera se le puede brindar un apoyo a la familia. El transporte quiere justicia, estamos hombro con hombro y no queremos que dejen ir a este individuo, que por tener dinero, quiere comprar a los abogados”.

No a la impunidad

Por otra parte, Alexander, presidente del Grupo Diamante, remarcó la exigencia para “que no quede impune la muerte del compañero, hacemos la marcha para que vean que todos estamos unidos, estamos apoyando a la familia”.

En un acto solidario, varios transportistas llevaron despensa para repartirla entre los familiares de “Calín” —como le decían— y de la pasajera que iba junto a él en el taxi; refieren sus familiares que también se unieron a la marcha, ya que se encuentra grave en el hospital.

Gabriel García Hernández, tío de la pasajera, expuso que no han obtenido ningún resultado ni información por parte de las autoridades, ni inculpados para que les apoyen en el proceso.

“Queremos justicia, ella es madre soltera, tiene a sus hijos y ahorita ellos están solos; ella está en terapia intensiva y hay pocas este esperanzas de que viva”, enfatizó un familiar.

Maribel, hermana de Carlos, resaltó que considera que manejar en estado de ebriedad debe ser considerado un delito doloso y no culposo, “porque sabes que puedes matar a una persona al momento de subirte a un carro así”.

Detalló los pasados hechos, exponiendo que en el video que está circulando en redes sociales, se observa que el inculpado venía circulando en sentido contrario, mientras que en el examen de alcoholemia salió con altos índices de esta sustancia.

“Que pague conforme a la ley todo lo que tenga que pagar, para que mis sobrinos no queden desprotegidos”, concluyó