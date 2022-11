Dieta de la milpa ayuda a frenar pobreza alimentaria

Ante el aumento de problemas de salud derivados de malos hábitos alimenticios, como la diabetes infantil o problemas del corazón, la propuesta de la investigadora del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, Erín Ingrid Jane Estrada Lugo, es que “necesitamos una dieta de la milpa, culturalmente apropiada y de alimentación saludable”.

“Tenemos pobreza alimentaria reforzada por la parte económica, los productos están caros y si no tenemos tierra, un huertito, ni macetas, entonces tenemos que trabajar para comprar lo que no producimos, y además no nos alcanza y terminamos comprando alimentos chatarra que son más baratos que un alimento que no nos va a nutrir”, declaró.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) destacó en la plática “Alimentación Saludable Basada en la Cultura”, que de acuerdo a datos del 2020, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de fallecimientos, seguido del covid-19 y en tercer lugar la diabetes, además de ser el país con primer lugar con obesidad infantil.

Subrayó que las afectaciones más determinantes se están dando en los grupos originarios, culturas que dieron origen al maíz, donde “resulta que están cambiando poco a poco el pozol o el atole por la Coca-Cola”, un producto que, resaltó, “sabemos las exageradas cantidades de azúcar que tiene”.

O los quelites y verduras por “la pizza o hot dog, la carne del monte por las carnes de los supermercados y todo acompañado con una gran publicidad”, indicó.

Sostuvo que esta preocupación ha llegado a la Secretaría de Salud e investigadores, quienes han centrado las acciones en apoyar la agricultura del país, pues se está “mirando hacia la milpa, a cómo se alimentan los grupos originarios y se propuso la dieta de la milpa”.

Estrada Lugo explicó que cuando la secretaría hizo la propuesta dijo que “los cuatro fantásticos” son el maíz, el chile, la calabaza y el frijol, productos que proporcionan las sustancias que nos permiten realizar, de forma óptima, todas nuestras actividades diarias.

Agregó que las milpas son “pequeños pulmones” donde convergen una gran biodiversidad de productos que abonan a la nutrición, además de estar cargada de significados culturales, donde se revalúa el papel de las mujeres como guardianas de las semillas y donde se forja la convivencia familiar.