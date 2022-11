De acuerdo con el índice de reclamación que ofreció la delegación en Chiapas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por cada 100 mil contratos, destacan Scotiabank con 48 reclamaciones, Banorte con 35 y HSBC con 30 como los bancos con mayores denuncias.

En el periodo enero-septiembre de este año, la comisión atendió un total de 84 mil 670 reclamaciones dirigidas a las instituciones bancarias.

Los productos más reclamados en Condusef fueron la tarjeta de crédito con 27 % de participación, tarjeta de débito con 24 % y cuenta de ahorro con 9 %.

En cuanto al porcentaje de resolución favorable al usuario, en tarjeta de crédito fue de 45 %, 35 % en tarjeta de débito y 34 % en cuenta de nómina.

Finalmente, las principales causas de reclamación fueron los consumos no reconocidos con 20 %, transferencia electrónica no reconocida con 15 % y cargos no reconocidos en la cuenta con 7 %.

Scotiabank, Banco Mercantil del Norte (Banorte), HSBC, BBVA, Banco Nacional de México (Banamex), Banco Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa representan el 84.3 % de la cartera de crédito, y el 82.7 % de la captación del sector bancario, además que registraron en su conjunto 80 mil 955 reclamaciones, equivalente al 96 % del total de este sector.

Las instituciones con mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron BBVA con 44 %, BanCoppel con 39 % y Santander con 37 %.

La comisión exhortó a la población mexicana a comparar antes de contratar algún producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones bancarias, para conocer lo que más conviene a sus necesidades.

Este año, de enero a septiembre, las reclamaciones de los usuarios de la banca móvil en el uso de este servicio financiero suman seis mil 202 quejas ante la Condusef, cantidad que representa 40.9 % más que las registradas por este órgano de supervisión de entidades financieras en el 2021.