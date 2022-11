Denuncian falta de agua en ejido Nuevo Bochil

Falta de agua potable, energía eléctrica, calles en mal estado y niños recibiendo clases bajo los árboles, motivaron a los pobladores del ejido Nuevo Bochil, municipio de Chiapa de Corzo, a realizar una marcha y mitin en las calles de Tuxtla Gutiérrez.

“Llevamos 25 años en el total abandono, no tenemos agua potable, energía eléctrica, nuestras calles son terracería, no tenemos drenaje y nuestros niños de la escuela secundaria tienen que recibir sus clases bajo los árboles, porque el gobierno no les proporciona ese derecho”, declaró el comisario ejidal, Juan Bautista Hernández.

Agregó que la resolución de estas problemáticas se trata de promesas de la campaña electoral del presidente municipal de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos y de una reciente firma de acuerdo.

“Cuando fue su campaña, él se comprometía a que una de las obras prioritarias para nuestro ejido iba a ser el agua potable en el primer año, al siguiente año iba a ser la compostura de nuestras calles y el tercer año el mejoramiento de la energía eléctrica; estamos a mitad de su periodo y no hay solución”, declaró.

El comisario ejidal sostuvo que tras la primera manifestación que realizaron en mayo, lograron una minuta de acuerdo con el presidente municipal, quien se comprometió a dar solución al problema de agua potable en dos meses.

“Ya estamos finalizando este año y no hay solución, no hay nada, por eso hemos venido a alzar la voz, para que se cumpla esa minuta de acuerdo firmada por el presidente municipal, Leonardo Cuesta Ramos, el doctor Cruz Pineda y delegados de gobierno”, y cuestionó “cómo es posible que una minuta de ese tamaño lo manden al olvido y que se olviden las necesidades de la gente”.

Son aproximadamente 400 familias las que se encuentran “en total abandono”; el llamado conjunto de los pobladores es que “volteen a ver a Nuevo Bochil” para frenar las malas condiciones en las que viven las personas, y una atención inmediata, al tratarse de un derecho humano constitucional.