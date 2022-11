Presentan estudio sobre víctimas de feminicidio

“Tenemos que reconocer que Chiapas no ha logrado avanzar en este tema”, destacó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez, sobre la violencia hacia las mujeres y los derechos de víctimas indirectas de feminicidio.

En la plática “La reparación del daño para víctimas indirectas en el delito de feminicidio”, disertada por la directora de Promoción y Capacitación del Programa de Asuntos de la Mujer e Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Sofia Román Montes.

En esta intervención la visitadora presentó un estudio de caso y reveló que en los hallazgos de las entrevistas la mayoría de las víctimas indirectas de feminicidio no puede acceder al Registro Estatal de Víctimas, y a la par observaron que las autoridades no informan ni ofrecen ninguno de los programas o acompañamientos dirigidos a las víctimas indirectas de feminicidio, si estas no lo solicitan.

Además de que no se realiza la valoración de riesgo de víctimas indirectas, ni siquiera cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.

Por el contrario, son las mujeres víctimas indirectas de feminicidio quienes invierten en la búsqueda de justicia, lo que se traduce en una profunda precarización económica familiar.

Problema

“El principal problema para alcanzar este sistema de justicia, es que las autoridades llegan a ser cómplices en actos de corrupción, no actúan con perspectiva de género y se dirigen con negligencia, dando prioridad a los prejuicios y culpabilizando a las víctimas, pues sostienen que en ningún caso de feminicidio se otorga garantía de no repetición”, expuso la visitadora.

Zepeda Bermúdez destacó que Chiapas es un referente en los logros para bajar el el índice de delitos por cada 100 mil habitantes, así como en delitos de alto impacto, pues la entidad es el segundo estado con menos delitos por debajo de Yucatán.