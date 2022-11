Educación y denuncia ante la violencia hacia la mujer

Aún existen muchas cosas por hacer para combatir la violencia contra la mujer, destacó la investigadora del departamento de Sociedad y Cultura, Maritel Yanes Pérez, quien sostiene que ante la “matización, el culpar a las víctimas y el aumento de violencia en contra de la mujer”, la educación y la cultura de la denuncia son acciones que contribuyen a frenar este flagelo.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) expuso que “hay que poner límites a ciertas situaciones que no nos hacen sentir cómodas”, esto en todos los “ámbitos: laboral, familiar, social, y cuando la persona no entiende hay que denunciar a las instancias correspondientes”.

Agresión contra menores

La especialista detalló que la violencia en contra de las niñas es una de las violaciones de los derechos más frecuentes y persistentes en el mundo actual, debido a que hay “mucha oportunidad” para los perpetradores y “mucho silencio” en estas situaciones; además de que “en muchas ocasiones lo que se hace es que este culpabiliza precisamente a las víctimas”.

La importancia, sostuvo, de educar en una cultura de la denuncia, “y vayamos enseñando a las niñas el poder que tienen sobre sus cuerpos, a poner límites a cosas que no les agrade, a decir que no, y no imponerles todos los quehaceres a ellas por el simple hecho de ser mujeres, sino generar espacios de colaboración en las casas”.

Expuso también educar a los niños para que aprendan a respetar el cuerpo de las mujeres y a no violentar en ninguna situación a una mujer.

Además se trata de generar espacios seguros donde se pueda denunciar sin que sean victimizadas, con estancias o comités de género dentro de las escuelas, donde puedan “llevar hasta las últimas consecuencias dichos y pruebas”.

Yanes Pérez externó su preocupación en “seguir luchando por la igualdad de mujeres y niñas, un problema que continúa” y que se incrementó en el periodo de la pandemia, pues “desde la academia observamos más denuncias por violencia de género al 911”; a la par que aumentaron las cifras de feminicidios, subrayando que “ahí nos damos cuenta de un problema que todavía persiste”.