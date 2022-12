Se manifiestan alumnos y padres a favor de directora

“¡Queremos a la directora!”, fue el grito incesable por parte de alumnos del turno vespertino de la Escuela Secundaria del Estado (ESE), luego de que autoridades educativas acudieran a las instalaciones del plantel a entregar a los docentes un oficio donde se nombra a un nuevo director.

Jurídicos y supervisores, quienes omitieron sus nombres, se mantuvieron en silencio y de brazos cruzados ante los cuestionamientos de las madres y padres de familia y medios de comunicación.

En un primer momento fueron retenidos en la biblioteca por parte de tutores, quienes exigían una resolución ante el reclamo mayoritario para que Josefa Eloína Ocampo Santiago, quien por 26 años ha sido directora del plantel, continúe en funciones.

Tras una hora aproximadamente, alrededor de 80 alumnos y tres decenas de padres de familia entraron a la biblioteca para mantener un diálogo con las autoridades, quienes solo mostraron el oficio no. SE/SEE/DEB/11330, el cual resalta en su segundo párrafo que:

“(…) se les informa que la profesora Josefa Eloína Ocampo Santiago, ha quedado fuera de la función de Directora Técnica de la Escuela (…), por lo consiguiente, el profesor Luis Alberto Gómez Tort, quien es docente de este centro educativo, ahora estará realizando la función de Director Encargado de dicha escuela”.

Y en su tercer párrafo subraya: “Es imperativo mencionarles que hacer caso omiso trae como consecuencia responsabilidad administrativa”, renglón que fue tomado como una amenaza hacia los docentes. Este oficio está firmado por la directora María de Lourdes Alfaro Gordillo.

Después de leerse el oficio y bajo aplausos de padres de familias y gritos de los alumnos, la profesora Josefa hizo presencia en la biblioteca y dijo que ha sido objeto de varios atropellos por parte de la Secretaría de Educación, por un grupo minúsculo de docentes y padres de familia.

Esto a raíz de no acatar una orden instruida desde la misma secretaría para inscribir a un grupo de alrededor de 60 personas, quienes no quedaron seleccionados en el examen de ingreso al turno matutino; esto generó la inhabilitación de Ocampo Santiago. Después se acordó con las autoridades inscribirlas, con la condicionante de que sería reinstalada, sin embargo, eso nunca se cumplió.

“Me hicieron firmar un documento donde yo me comprometí a recibir a todos los alumnos de la mañana; me intimidaron, y ahí estaba el supervisor, el licenciado Ballinas, la jefa de departamento, la doctora Irene y la directora de básica, y me hicieron firmar ese documento”.

Y acotó que “nunca me han dado ni un oficio que diga que estoy fuera de mis funciones, no he firmado nada y todo me lo han dicho de forma verbal, pero ¿qué argumento tienen para que me cesen después de tantos años de servicio? Esto no es juego”, expresó.

A media discusión en el patio cívico se escuchó el grito de cientos de alumnos “¡Queremos a la directora!”. Momento en el que entraron las jefas de grupo de los distintos grados, exponiendo estar contentas con las instalaciones y atenciones de la profesora Josefa.