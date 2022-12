En las últimas dos décadas disminuyó el sistema milpa y se incrementó la producción de café con valor agregado en la Sierra Madre de Chiapas, destacó la maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Agricultura, Sociedad y Ambiente, Mónica Graciela Morales Mendoza, quien sostiene que esto ha mejorado el poder adquisitivo de las familias.

Los sistemas de producción de café en Mesoamérica son únicos, ya que asocian el café y la milpa en el mismo territorio. Esta perspectiva dominante ha empezado a ser cuestionada por algunos autores que identifican una inseguridad alimentaria estacional.

Morales Mendoza realizó la investigación “Estrategias de familias cafetaleras hacia la producción de café de calidad y soberanía alimentaria en la Sierra Madre de Chiapas, México”. Sus resultados indican que en 20 años disminuyó el sistema milpa, el 90 % de las familias organizadas no producen maíz y el 70 % en las no organizadas, y prácticamente ambos tipos de familias no disponen de tierra destinada para su cultivo.

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) destaca que en consecuencia, se compra maíz y frijol en tiendas locales y complementan con alimentos de autoconsumo cultivados en el cafetal.

“El cambio en el modo de vida de las familias cafetaleras ha mejorado su poder adquisitivo por los sobreprecios del café, aunque los precios sean variables, incrementado así su dependencia externa de los alimentos, por lo que se observa una seguridad alimentaria y simultáneamente se ha propiciado pérdida en la autosuficiencia”, indicó.

La investigadora analizó la tendencia de los tipos de café que cultivan las familias y su vínculo con la producción de alimentos en los últimos 20 años, así como las características del agroecosistema café con relación a la producción de alimentos. Para ello usó la metodología de modos de vida y el muestreo agroecológico rápido.

Su investigación fue catalogada como un aporte para comprender las razones de la inseguridad alimentaria, con el objetivo de analizar los factores que definen las estrategias de vida en relación con la producción de café y seguridad alimentaria de las familias cafetaleras, ya sea que pertenezcan o no a una cooperativa ubicada en áreas naturales protegidas.