Acusan mano negra en entrega de fertilizantes

Unos 717 productores agrícolas tsotsiles y zoques denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) falta de apoyos del programa de entrega de fertilizantes que realiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Subrayan que el delegado de Programas Federales para el Bienestar en Chiapas está negociando los fertilizantes con líderes de organizaciones sociales.

En una carta dirigida a la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, los productores destacaron que desde el mes de abril se inscribieron en el padrón de productores agropecuarios en la plataforma oficial de la Sader, con el objetivo de ser beneficiados dentro del programa; obtuvieron su biométrico como comprobante de registro.

Con el cual acudieron a las oficinas regionales de la Sader ubicadas en Bochil, hicieron la entrega de los documentos personales de manera física, sin embargo, les informaron que no existen indicaciones para recibir ningún paquete, pero que “estuvieran pendientes por cualquier información”.

Expusieron que a pesar de los propósitos y objetivos que tiene el presidente para la entrega directa a los productores, sin la intervención de ningún intermediario o líderes de organizaciones, se siguen implementando las viejas prácticas de gobiernos anteriores, tal como lo está haciendo el delegado de Programas Federales, José Antonio Aguilar Castillejos.

Señalaron que el funcionario está negociando los fertilizantes con líderes de organizaciones sociales, hechos que fundamentaron con evidencias fotográficas donde se observa la entrega de fertilizantes, el pasado 10 de diciembre en Pueblo Nuevo Solistahuacán, fuera de las bodegas de Salgamex, las cuales fueron establecidas para este fin.

“Nosotros al no pertenecer a ninguna de estas organizaciones corporativas y no ofrecer trabajos o favores políticos, hemos sido excluidos de ser beneficiados con este programa de fertilizantes, no obstante habernos inscrito en tiempo y forma”, establecieron.

Por último, hicieron una solicitud para una pronta intervención a las autoridades responsables para que se entreguen los beneficios sin condicionamientos.