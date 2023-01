Falta voluntad política para poder despenalizar aborto

“Ya llevamos tres años trabajando, pero lo que hace falta es voluntad política”, destacó la integrante de la colectiva Mi Útero Feliz, Patricia Sánchez, sobre la iniciativa para la despenalización del aborto en Chiapas, la cual, desde mayo de 2020 a la fecha, sigue en la congeladora.

Expuso que los trabajos comenzaron desde la legislatura pasada, con la entonces diputada estatal y ahora federal, Adriana Bustamante, quien “fue la única que se sumó al barco con nosotras y lanzó esta iniciativa por la despenalización del aborto”, sin embargo esta iniciativa no pasó de la Oficialía de Partes.

“Actualmente se encuentra en la congeladora, y la legislatura en curso no la ha retomado y no vemos voluntad política para ello; entonces, estamos buscando otras estrategias para impulsar la despenalización del aborto; se puede hacer de manera libre, con medicamentos, pero la despenalización nos permite la no criminalización de las mujeres”.

Y acotó que “si estuvieran a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde la legislatura pasada o desde el inicio de esta, se hubiera retomado, o por lo menos, se hubiera puesto a discusión en el pleno”.

Es de destacar que desde el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte se ha pronunciado por declarar la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta, así como por garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales.

La activista explicó que en Chiapas hay lugares donde se puede realizar este procedimiento de forma segura, y recordó que en la entidad el aborto está legalizado bajo tres causales: dos de salud (cuando hay un riesgo de vida para la mujer o que el embarazo sea inviable) y una en caso de violencia sexual.

En Chiapas se cuenta con servicio de aborto seguro en el Hospital Básico Comunitario de Berriozábal; en Tuxtla Gutiérrez en la Clínica para la Atención de Parto Humanizado; en San Cristóbal en el Hospital de la Mujer.

“Estos hospitales deben de brindar atención con perspectiva de género, informada y humanizada para interrumpir tu embarazo si cumples con cualquiera de estas tres causales”, concluyó.