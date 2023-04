Seguridad financiera, reto para mujeres indígenas

Los pueblos indígenas enfrentan barreras estructurales que limitan su plena inclusión socioeconómica; las mujeres particularmente se ven más afectadas por esta condición, ya que 84.3 % de las mujeres indígenas rurales viven en situación de pobreza, destaca la investigación “Resiliencia de las mujeres indígenas y rurales a los impactos de la covid-19”.

Realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen), este documento, basado en entrevistas y encuestas, explora los retos de la seguridad financiara a la que se encuentran sujetas las mujeres de los Altos de Chiapas.

En ese sentido, la mayoría de las mujeres de la región (89 %) respondieron en la línea base no tener contacto con alguna institución financiera.

No obstante, el 53 % de las mujeres sí ahorran por medio de mecanismos informales y de manera no recurrente (cada que pueden), principalmente “abajo del colchón”, comprando animales o haciendo préstamos informales

Lo anterior, considerando que en este mismo instrumento el 70 % de las mujeres respondió no saber qué es una cuenta de ahorro. Algunas de las razonas por las cuales las participantes no ahorran es porque no les alcanza (54 %), no saben cómo (13 %) o no les sobra el dinero (16 %).

Asimismo, el 24 % respondió que les gustaría ahorrar más de lo que ahorran ahora y en el grupo focal las mujeres muestran interés en ahorrar, pues consideran que les puede permitir mejorar su calidad de vida o comprar una casa.

Sobre su vulnerabilidad financiera, en la línea base se preguntó: “Si te quedaras sin dinero o tuvieras gastos imprevistos (como una enfermedad o un daño a tu casa), ¿por cuánto tiempo podrías cubrir tus gastos normales, sin tener que pedir un préstamo?”.

Ante ello, el 33 % de las mujeres respondió que menos de tres meses, lo que, de acuerdo al documento, representa una alta vulnerabilidad financiera para estas mujeres.

El 52 % respondió que no sabe. Ello puede ser porque no tienen identificados cuáles son sus “gastos normales”.

En materia de conceptos básicos de educación financiera, el 46 % de las mujeres no lleva un registro de su dinero, y del 30 % restante solo el 9 % lo lleva en papel. De la misma manera, el 86 % de las mujeres respondió no saber qué es un presupuesto y cómo hacerlo, y el 26 % que se les hace muy difícil hacer un presupuesto.