Nuevos libros de la SEP, modelo fuera de contexto

“Cómo van a poner un QR cuando no hay celulares, no hay internet y no hay luz; prácticamente es un modelo inservible o una estrategia inservible para el sureste del país”, expuso Karla Pérez, integrante del comité de padres de familia de la escuela primaria del estado “Lázaro Cárdenas”, luego de la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde se exige a estudiantes a usar internet.

Recientemente la Unión Nacional de Padres de Familia presentó un amparo ante la justicia federal para reclamar el incumplimiento que la SEP cometió a la Ley General de Educación, la cual establece que antes de entrar a impresión, los libros deben ser puestos a consulta con tutores y comunidad docente.

Entre otras cuestiones, se reclama que los libros de texto para el próximo ciclo escolar no consideran los contextos socioeconómicos; caso contrario, dan por hecho que tienen acceso al uso de internet, pues incluyen códigos QR para acceder a actividades o lecturas.

Cobertura de internet

Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencia que solo tres de cada 10 hogares chiapanecos cuentan con internet.

“Los libros de educación en México se hacen pensados en el contexto del centro del país, y no es lo mismo el norte, el centro o el sur”, relata la madre de familia.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), la entidad que registró menor porcentaje de usuarios de internet fue Chiapas, con 46.1 %.

Para la entidad chiapaneca “estos libros serían inservibles en algunas comunidades, quizás para las capitales o Tapachula, San Cristóbal, Comitán, sí, pero estamos hablando que la mayoría de comunidades quedarían fuera”, resaltó.

Por su parte, la Unión de Padres de Familia anunció que el amparo también está fundamentado en que se está haciendo el contenido de los libros de texto sin respetar las consultas que les obligan las leyes.