Daños a obras hidráulicas relacionadas con su diseño

El diseño de las obras hidráulicas, como los puentes, tiene mucho que ver a la hora de enfrentar importantes cantidades de lluvias que generan escurrimientos y crecimiento de ríos. Las construcciones más antiguas son las más afectadas porque el diseño no estaba pensado para ese tipo de fenómenos.

Lo anterior lo explicó Miguel Ángel Aguilar Suárez, docente de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), al presentar junto a la docente Delva del Rocío Guichard Romero, el libro “Variación espacial de la lluvia: factores de reducción por área, evolución en su cálculo”, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de la institución.

Sin datos

Agregó que antes se tenía poca información porque no eran tan comunes las inundaciones y no había tanta tecnología ni datos históricos. Entonces las lluvias pueden generar socavación en las pilas o estribos, y por eso fallan.

Otro factor es la deforestación en las cuencas, lo que genera que las corrientes tomen gran velocidad y fuerza. Por ejemplo, en la costa de Chiapas varias cuencas han sido deforestadas, por lo que los caudales son mayores.

Eso provoca que aunque exista un buen diseño de puentes, si hay deforestación, los caudales llevarán mucha más fuerza cuando haya precipitaciones abundantes.

Guichard Romero explicó que el libro puede ser aplicado por personas que trabajan en educación superior, en dependencias como Comisión Nacional del Agua (Conagua) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Toda persona que hace estudios o proyectos sobre inundaciones, obras hidráulicas.

Plantea una fórmula para calcular la variación espacial de la lluvia, para eso se debe considerar todos los factores de reducción por área. En Chiapas, por ejemplo, todas las regiones son diferentes en clima, terreno, cantidad de lluvias. Todo eso debe ser tomado en cuenta.