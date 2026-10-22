Daños en 15 viviendas y carreteras con deslaves

El frente frío número 2 sigue generando afectaciones en algunas zonas de Chiapas y los últimos reportes indican que 15 viviendas fueron impactadas, además de derrumbes y deslizamientos de tierra en varios tramos carreteros.

Acciones

Los operativos de limpieza y evaluación se mantienen en varios puntos, debido a los desperfectos que se generaron. Entre ellos está la carretera Ocosingo a Palenque en donde ocurrió un deslizamiento. Una vez que llegó la maquinaria pesada y que se hicieron los trabajos, la vía quedó liberada.

El “personal municipal realizó trabajos de corte de árboles y ramas que mantenían bloqueada la vía en la localidad Tuna Paz”, informó Protección Civil.

Se detalló que las lluvias también dejaron daños en la localidad de Mazaniljá con 13 viviendas que terminaron con encharcamientos.

A eso se le suman dos casas más reportadas con afectaciones en Tzintehel, y se relacionó con el deslizamiento de tierra en paredes.

Hacia el tramo Pinavetal – Edén también se registró caída de rocas, las cuales bloquearon medio carril de circulación.

Afluentes

Protección Civil confirmó el monitoreo que se mantiene de los “ríos del municipio de Chilón y de toda la Región Tulijá-Tseltal-Chol se encuentran dentro de su cauce, sin riesgo de desbordamiento hasta el momento”.

El llamado a la población es circular con precaución en los tramos carreteros, debido a que las lluvias pueden generar deslizamiento de tierras. También es importante estar al pendiente del pronóstico del tiempo.