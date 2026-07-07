Danzatón 2026 apoyará a niños con cáncer

Con la finalidad de apoyar a niños con cáncer de la frontera sur, el Conservatorio de Danza y Alto Rendimiento (CDAR) de Tapachula realizará el próximo 23 de agosto en el Teatro de la Ciudad Amparo Montes el Danzatón en su 3a. edición, el cual estará destinado a beneficio de la Fundación Casa de la Amistad.

El director del CDAR, Armando Carlos Quezada Cárdenas, dio a conocer que en esta edición del Danzatón 2026 se presentará por primera vez en Chiapas el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, que es la compañía más importante de nuestro país, quienes se sumarán a esta actividad con causa.

Dijo que esta función, que comenzará a las 5 de la tarde en el máximo escenario cultural de Tapachula, reunirá lo mejor del talento dancístico nacional e internacional en una noche de gala, con la participación estelar del Ballet de Monterrey, Ballet Arte y Movimiento, Cuerpo Etéreo y el Ballet de Jalisco.

“Todo lo recaudado en la taquilla será destinado íntegramente a la Fundación Casa de la Amistad, para ayudar al tratamiento oncológico de niñas y niños que tiene a su cargo dicha organización altruista”, abundó.