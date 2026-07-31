Dar atención digna con eficacia, el reto del IMSS

Lejos de los más de cinco mil millones de pesos invertidos en lo que va del sexenio en la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el reto es brindar una atención digna con eficacia. Que el paciente y el familiar se vayan contentos, pero que también nuestros trabajadores lo estén.

Así resume Hermilo Domínguez Zárate, delegado en Chiapas, el papel que juega esta institución que atiende a unos tres millones de habitantes (derechohabientes y no derechohabientes) y emite unas tres millones de recetas al año.

Tras contar cómo llegó a esta entidad luego de estudiar Medicina y la especialidad en Salud Pública en la Universidad de Veracruz (UV), en su estado de nacimiento, Domínguez Zárate expone qué es la universalización de la salud, así como atribuciones que tienen IMSS Bienestar, IMSS ordinario y el Instituto de Salud del estado.

El papel de cada quien

Tras una descentralización en los 80´s, con la 4T vuelve a haber una federalización que recae, primero en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y luego en el IMSS Bienestar, un Organismo Público Descentralizado, relata el entrevistado en los estudios de TVO de Cuarto Poder.

Hospitales como el Gómez Maza, Pascacio Gamboa, en San Cristóbal el Materno, en Comitán el Materno y el Gandulfo, en Tapachula el general, pasaron al IMSS Bienestar, agrega.

Cuáles no pasaron al IMSS Bienestar, los que administraba el IMSS, como Tonalá, Huixtla, Tapachula y Tuxtla (dos en Tuxtla), además de los que fueron parte del IMSS Coplamar, que tiene 10, entre ellos Coita, Motozintla, Guadalupe Tepeyac, complementa el médico que decidió venir a Chiapas "buscando enfermedades transmisibles, las que emocionan a un epidemiólogo".

Credencial única

—¿Qué es la universalización de la salud?

Es un paso que se va a dar en el sexenio y que está comenzando con una credencialización única, para todos, y que nos dice qué instituciones los atienden.

"Si yo soy derechohabiente, pero estoy en Palenque, donde no tiene hospital el IMSS, me puedo atender en el Issste o IMSS Bienestar, y luego Hacienda (federal) hará una compensación nacional por los gastos de un derechohabiente, una facturación cruzada de alto nivel, aunque el paciente no tiene ni por qué enterarse de eso. Debe estar garantizada la atención", dice Hermilo Domínguez, que antes de ser delegado del IMSS estuvo en Cofepris, luego en Calidad, Insumos y Laboratorios Especializados en el IMSS, en Planeación y fue director médico nacional.

"El primer nivel de atención es la Unidad de Medicina Familiar; trabajan con la prevención de la salud, promoviendo hábitos sanos, con chequeos preventivos", precisa el funcionario, quien, a pregunta del entrevistador, considera que la mentalidad preventiva en las personas ha cambiado; sin embargo, se lucha contra hábitos nocivos como el consumo de bebidas azucaradas y los alimentos procesados, los cuales entran por nuestros ojos y oídos a través de un bombardeo publicitario.

"Bastó con que empezaran a vender agua embotellada para que bajaran las enfermedades diarreicas. Aquí morían mil 500 niños por deshidratación al año. Cuando empezamos a consumir agua de calidad y la terapia de suero oral, esto bajó. Fue un impacto directo en la mortalidad".

Al contrario, agrega, las mismas botellas y tapas son criaderos propicios para que se propaguen enfermedades como el dengue.

Inversiones hechas y por venir

"El Hospital General Regional de Especialidades 14 de septiembre fue el primero con esa nomenclatura. Tiene ginecobstetricia, cirugía, pediatría, anestesiología y medicina interna, pero con subespecialidades de cada especialidad. Atiende a dos zonas, Tapachula y Tuxtla."

Es un hospital emblemático para el sureste, el cual, en una segunda etapa que en breve empezará, tendrá 72 camas en un tercer piso donde habrá radioterapia y medicina nuclear, detalla el delegado del IMSS, quien se apasiona cuando habla de cómo se ha avanzado en la prevención de enfermedades como la caries, que antes eran comunes en las escuelas.

"Queremos fortalecer las unidades de medicina familiar, para hacerlas plus, que sigan haciendo lo diagnóstico, pero meterle mastógrafo, un mejor laboratorio, tomógrafo, en Tapachula, en Tuxtla, por ejemplo."

En Comitán, adelantó, se tiene el proyecto de un tercer hospital que sirva a la derechohabiencia y no derechohabiencia de la región.

—¿Cuánto estará invirtiendo el IMSS en Chiapas en este sexenio?

Falta estimar la segunda mitad del sexenio, pero solo este nuevo hospital (ubicado en Plan de Ayala) costó más de 3 mil millones de pesos. Nueva Frontera (en Tapachula) ya venía, pero se inauguró en esta administración y tuvo una inversión casi igual que el nuevo. Solo con eso estamos en cifras arriba de los 5 mil millones de pesos.

Hermilo Domínguez garantizó que en el IMSS se practica la autocrítica y se busca atender todas las quejas que se presentan. Destacó logros como tres trasplantes de riñón conseguidos en el hospital Nueva Frontera, en Tapachula. "Son los tres primeros en la historia del IMSS en Chiapas".

Es una estructura

—¿De qué tamaño es la derechohabiencia en Chiapas?

Tenemos alrededor de un millón de derechohabientes y alrededor de dos millones de personas que se atienden sin derechohabiencia, a través del IMSS Coplamar.

—¿Cuántas recetas se surten al año?

Son como tres millones de recetas al año. Tenemos 500 mil consultas al año, cirugías entre 25 mil y 30 mil eventos quirúrgicos al año. Es una gran carga de trabajo para nuestro personal y nuestro compromiso es que nuestros trabajadores hagan ese trabajo, pero que tengan todo lo necesario.

"A mí me interesa saber en qué fallamos para cada día ser mejor. No me gustaría que el IMSS tuviera los oídos tapados ante las expresiones de la gente".

En la recta final de la conversación, Hermilo Domínguez ponderó que la comunicación a los familiares de los pacientes que están internados es importante. "A veces fallamos, y a mí me interesa enterarme, para capacitar a los que estamos fallando".

—¿Se hace autocrítica?

Sí, claro, creo que es la institución que más lo tiene porque lo tenemos institucionalizado. Tenemos reuniones periódicas para evaluar el trato. El trato es una disciplina que estamos fomentando.

"El servicio debe generar satisfacción en el paciente, pero también en el trabajador".

—Trato digno es el principal objetivo.

Es conjunto, trato digno con eficacia en el tratamiento. Cuando llega una persona a una institución de salud, hay que resolverle su asunto, pero acompañado de un trato digno.