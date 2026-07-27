Dar más vida a producción de café, el reto

Investigadores y docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) plantearon la necesidad de redefinir el rumbo de la cafeticultura nacional mediante estrategias de innovación tecnológica, sustentabilidad y relevo generacional, durante el Segundo Foro Regional del Sector Cafetalero realizado en la Cámara de Diputados.

Hoy, el grano más emblemático del sureste mexicano se enfrenta a su encrucijada más grande: sobrevivir a las estrictas exigencias de un mercado global hiperconectado o transformarse de raíz para liderar la era de la sustentabilidad digital.

Ante este panorama y la reciente publicación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, investigadoras e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas (Campus IV) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) han alzado la voz en el escenario nacional.

Buscan cambios

La máxima casa de estudios urgió redefinir el rumbo a través de la Gobernanza 4.0 y el relevo generacional, demostrando que el vacío institucional de las últimas décadas puede superarse si se apuesta por criterios de ética, calidad y biodiversidad sobre el simple volumen de producción.

El reto más inmediato viene del viejo continente. Las nuevas normativas de la Unión Europea (UE) exigen de manera estricta que cada lote de café importado demuestre, mediante rastreo satelital, que proviene de parcelas con “deforestación cero”.

Esta herramienta plantea Mapeo Geolocalizado: Trazar digitalmente los límites de cada parcela en Chiapas.

Vinculación directa: Conectar este registro a las tarjetas institucionales de las y los productores.

Justicia distributiva: Permitir el cobro directo y sin intermediarios de sobreprecios, incentivos por servicios ambientales y bonos de carbono.

Relevo generacional

Los académicos advirtieron que la edad promedio de los cafeticultores supera los 55 años, por lo que consideraron urgente atraer a las nuevas generaciones mediante el fortalecimiento de la conectividad rural y la incorporación de tecnologías para el manejo de los cultivos.

La propuesta señala que, para atraer a las nuevas generaciones, es obligatorio convertir la conectividad rural en un insumo agrícola tan básico como el agua o las semillas, transitando con firmeza hacia la Agricultura de Precisión.

Asimismo, presentaron el programa institucional “Sucesores Verdes”, orientado a incentivar que las y los jóvenes permanezcan en sus comunidades, liderando la transición hacia sistemas agroecológicos, reduciendo el uso de agroquímicos y conservando los cafetales bajo sombra como medida para mitigar los efectos del cambio climático.

Estrategia

El proyecto también plantea capacitar a las nuevas generaciones en procesos de tostado, barismo y el marketing digital, con el propósito de agregar valor al café desde las comunidades de origen y mejorar los ingresos de los productores.

Los investigadores señalaron que esta estrategia incluye tanto al café de altura como al robusta cultivado en las zonas medias y costeras de Chiapas, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector y generar mayores oportunidades de desarrollo para las familias cafetaleras.