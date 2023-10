Darán apoyo sin distinción a las 143 comunidades

Luis Sántiz Gómez, presidente concejal del municipio de Oxchuc, dio a conocer que ante la falta de acuerdo con los integrantes del Frente Comunitario, comenzará con la entrega de apoyos a las comunidades sin distinción alguna.

Informó que desde el pasado martes comenzaron las pláticas con el grupo contrario, y ayer jueves, lamentablemente no se pudo llegar a un buen término.

Precisó que la petición que han hecho los integrantes del Frente es la entrega de 15 mil pesos por persona, sin embargo, es un recurso correspondiente al 2022, y no se puede dar dinero de esta forma.

“Estamos trabajando en el mejoramiento de viviendas, en favor de las 143 comunidades y 25 barrios, en donde se ha hecho la propuesta ante la asamblea de entregar 30 láminas y dos rollos de malla para las mujeres”, expresó.

En este sentido, dijo que existe una secuencia de diálogos co los diferentes grupos, incluyendo la cabecera municipal; no obstante, con el Frente Comunitario no hay acuerdo, pues siguen pidiendo dinero en efectivo.

“Pero nosotros no cederemos a estos chantajes, el apoyo será entregado por igual a todas las comunidades y barrios que conforman al municipio, no habría distinción alguna; eso es lo que se le ha dado a conocer al grupo del Frente, pero no entiende razones”, señaló.

Destacó el avance que se ha dado con la comunidad de Mesbiljá, donde acordaron que el lunes 27 de octubre, el bloqueo que mantienen desde hace más de un mes se volverá boteo, y el 30 dejarán totalmente libre la vía carretera.

Uno de los primeros acuerdos fue que el presidente concejal de Oxchuc, el próximo martes 31 de octubre de 2023 realizará la entrega de apoyos a los primeros tres barrios de la cabecera municipal y de manera continua a la localidad de Mesbiljá.

“Vamos a seguir trabajando para el bien de todo el municipio; no sabemos si se va a llevar a cabo otra mesa de diálogo, lo que podemos decir es que el Frente Comunitario no ha querido terminar con el conflicto, por ello es necesario seguir trabajando, no por ello nos vamos a deslindar de nuestras responsabilidades”, concluyó.