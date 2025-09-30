Darán beca de 5 mil 800 pesos a universitarios

A partir de este 1 de octubre quedará abierta una plataforma para que estudiantes universitarios se registren y puedan recibir la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro que lanzó el Gobierno Federal, resaltó Raúl Bonifaz, representante en Chiapas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las personas interesadas deben ingresar a: http://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/. El apoyo económico será de cinco mil 800 pesos de manera bimestral.

Objetivo

Entrevistado sobre el tema, comentó que esta política pública va dirigida a quienes están en grado de licenciatura, técnico superior o equivalentes.

Los jóvenes contarán con varios días para hacer efectivo el registro (hasta el 15 de octubre), y será después cuando comiencen a recibir el dinero que puede emplearse para sus actividades académicas.

La beca está enfocada hacia las Universidades Interculturales, además de las Normales Indígenas, las Rurales, las llamadas Bienestar Benito Juárez, entre otras.

La beca, explicó Bonifaz, se entregará a la comunidad estudiantil a lo largo de 10 meses, pero deben cumplir con algunos requisitos.

Continuidad

Se trata, dijo el representante de la SEP en Chiapas, de un apoyo para que las alumnas y alumnos sigan en su formación académica y se disminuyan los gastos familiares.

“Es la gran oportunidad que tienen los y las estudiantes para poder adquirir útiles, para poder adquirir libros; para poder de alguna manera trasladarse a sus centros de educación, de su casa a la universidad”, resaltó Bonifaz.

La comunidad estudiantil debe ingresar a la página antes mencionada, ingresarán su CURP, una contraseña y debes dar en el apartado “No soy un robot”. Ahí encontrarás información precargada y debes llenar los campos que se piden.

Al final te debe arrojar un folio y es importante que descargues el acuse. Hay que estar pendiente de toda la información que se vaya actualizando con esta beca. Se prevé que las tarjetas se entreguen entre noviembre y diciembre.