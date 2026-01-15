Darán continuidad a proyectos del Sabinal

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, confirmó que se continuarán desarrollando proyectos de continuidad en los márgenes del río Sabinal, pero también en los senderos del Cañón del Sumidero y el cerro Mactumatzá.

El alcalde explicó que existe un impulso del Gobierno del Estado para generar las condiciones de desarrollo, protección civil, conectividad, mejora peatonal, vial y turística en diversas regiones de la capital chiapaneca.

Detalló que en los márgenes del río Sabinal y en las inmediaciones de los parques recreativos al poniente se buscará proteger la flora y fauna al tiempo de incrementar los espacios peatonales y de paseo.

Otras obras

Algo similar a lo que ocurrirá en el cerro de Mactumatzá, y la creación de nuevos senderos en la reserva del Cañón del Sumidero donde se buscan crear espacios turísticos de paseo y conservación.

En tanto que en otras zonas de la ciudad, como quinta Norte y libramientos la apuesta es por la prevención, pues se desarrollarán acciones contra las inundaciones.

Todas estas acciones forman parte del proyecto presupuestal 2026 por lo que su ejecución está garantizada, finalizó.