Darán respaldo a mujeres en las elecciones de 2024

En el Proceso Electoral Local 2024 las mujeres que decidan y quieran participar tendrán el acompañamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en caso de que se violenten sus derechos político-electorales. Esto, para acudir a las instituciones correspondientes y que sus casos sean atendidos.

Lo anterior fue dado a conocer por Claudia Trujillo Rincón, activista fundadora del Observatorio, un organismo ciudadano complementado por mujeres que darán seguimiento a todos los procesos de los partidos políticos.

Señaló que los casos de violencia política de género son permanentes, debido a que muchas mujeres piensan que es normal si no las invitan, si no conocen la convocatoria para registrarse o si no les dan acceso a los papeles para hacerlo, o bien, si eligen primero a un hombre.

La también representante de la Colectiva Nacional 50+1 indicó que el próximo 30 de noviembre realizarán su primera reunión plenaria para trabajar la metodología que van a seguir, con la finalidad de apoyar a las mujeres en el próximo proceso electoral en todo el estado.

Respaldo del IEPC

Destacó que en Chiapas hay instancias como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), las cuales generan los lineamientos porque hay un vacío legal, pues no se ha legislado sobre el tema.

“Sabemos que de buena voluntad no sucedió, fue a partir del 6 de junio de 2019 que se promulgó la paridad total, y del 14 de abril de 2020 cuando se estableció la violencia política de género. Entonces, aquí seguimos con ese vacío”.

Al no pasar el famoso “Plan B”, los Organismos Públicos Locales Electorales siguieron con facultades para emitir lineamientos y apoyar a las mujeres. Hay un procedimiento especial sancionador, está el IEPC, la Fiscalía Electoral, la Secretaría de Igualdad de Género.

Mencionó que una consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) trabajó para que se estableciera que las mujeres tuvieran acceso a los mismos recursos para sus campañas, sobre todo por los tiempos en medios de comunicación.

De las evaluaciones que ha hecho el INE se demuestra que las mujeres no aparecen en medios de comunicación, solo los hombres candidatos. Por ello, ahora los partidos tendrán que hacerlo para no ser sancionados.