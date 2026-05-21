Darán seguimiento a denuncias sin respuestas

Con el objetivo de atender de manera puntual los casos de violencia y desaparición que afectan a niños, niñas, adolescentes y mujeres en Chiapas, quedó formalmente instalada la Mesa de Seguridad y Justicia, capítulo Chiapas, un organismo ciudadano integrado por empresarios y activistas que buscará dar seguimiento a denuncias rezagadas, promover cambios legislativos y construir alianzas estratégicas para la prevención.

En entrevista, Enrique Jiménez de la Mora, presidente de la mesa, explicó que el organismo realizará un seguimiento puntual a los casos que aún no tienen respuesta, como desapariciones de menores, la violencia intrafamiliar y la violencia física o sexual contra mujeres, niños y adolescentes.

“Esta mesa habrá de realizar un seguimiento puntual a esas denuncias que aún no tienen respuesta. También se tratará, mediante un eje, de cambiar reglamentos y leyes, y hacer las alianzas correctas con los actores que ahora mismo están representados dentro del Congreso”, señaló.

Jiménez de la Mora destacó que la mesa está integrada por empresarios y personas sin cargos públicos, lo que permite una visión independiente y cercana a la sociedad. Lo acompañan Dora Robles, secretaria general y empresaria miembro de Coparmex, así como Damaris Disner, también empresaria y tallerista, a quien describió como “una aliada fundamental que protege mucho a las infancias”.