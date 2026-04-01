Darán seguimiento al Operativo Semana Santa Segura 2026

Con el firme objetivo de dar puntual seguimiento a las acciones del Operativo Semana Santa Segura 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que por acuerdo de la Mesa de Paz, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se establecerán sesiones permanentes en la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal, para atender de manera inmediata cualquier percance o situación de emergencia.

Aparicio Avendaño destacó que se ha implementado un amplio despliegue interinstitucional en los más de 62 sitios turísticos y espacios de afluencia en todo el territorio chiapaneco para lograr saldo blanco y que las familias regresen seguras a casa.

Chiapas, un destino seguro

“Bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se estableció un operativo permanente en carreteras, sitios turísticos y espacios públicos; el mensaje es decirles a todos los y las turistas locales, extranjeros, chiapanecas y chiapanecos, que Chiapas es un destino seguro, estamos trabajando sin descanso, para que disfruten y se diviertan con sus familias. Vamos a estar autoridades federales, estatales y municipales en sesiones permanentes en el C5 para atender de manera inmediata cualquier percance o emergencia”, indicó.