De 10 feminicidios, 8 se esclarecen: FGE

Chiapas tiene el 80 por ciento de efectividad en la resolución de casos de feminicidio, de acuerdo a cifras reveladas por el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, de cada 10 casos ocurrido en la entidad, ocho son esclarecidos.

Esta cifra, aseguró, está por arriba de la media nacional que es el 40 por ciento en cuanto a investigación, esclarecimiento y detención de los responsables.

Indicó que en lo que va de la actual administración, se han cometido 61 feminicidios, de ese total se han resuelto 49 casos, asimismo han dado seguimiento a sucesos ocurridos en anteriores administraciones y se ha logrado la resolución de 16 casos.

Cumplimiento

De ese total de sucesos violentos ocurridos durante el primer año y medio del gobierno actual, se han detenido a 60 personas, y 18 más de casos anteriores, lo que da un total de 78 feminicidas asegurados.

El mes de julio cerró con 16 casos de feminicidios, un incremento del 53 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2025. Tapachula y Tuxtla Chico son los municipios donde se ha registrado un aumento alarmante del 400 y 300 por ciento respectivamente.

La mayoría de los casos normalmente se relaciona con el consumo de alcohol y drogas, sustancias que conllevan a cometer crímenes que cada vez más van cargados de violencia extrema.

Redoblan acciones

Ante este panorama violento, las autoridades han redoblado las acciones de prevención de las violencias que involucra: feminicidios, homicidios, violencia familiar y sexual, sobre todo en las regiones Costa, Istmo y Soconusco.

Propósito

Laven Abarca dijo que el principal propósito es reducir los altos índices de violencia de género para la segunda mitad del 2026, anunció que en los próximos días se sumarán a la estrategia cien agentes de investigación para las tareas de combate y detención de los agresores y feminicidas.