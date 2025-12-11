De 141 mil mdp el presupuesto para el estado de Chiapas

Considerando que uno de los ejes claves del gobierno local para el siguiente año es la disminución de las brechas sociales, en 2026 Chiapas contará con un Presupuesto de Egresos que alcanzará los 141 mil 122 millones 55 mil 966 pesos, recursos destinados para atender las principales necesidades.

En la exposición de motivos del dictamen para el paquete fiscal del siguiente año, se detalla que las autoridades estatales mantienen dentro de sus prioridades la seguridad y la protección de las familias.

“Que es prioritario impulsar un gasto público eficiente, transparente y responsable que con el esfuerzo de todos se conduzca a la ejecución de obras y programas de infraestructura prioritaria y servicios básicos como la Salud, Educación, Alimentación y Seguridad, con el propósito de que las desigualdades sociales disminuyan”, detalla la exposición de motivos del documento.

Con lo antes señalado, se puede observar que algunas Secretarías traen aumentos en relación a lo que tenían este año y lo que vendrá para 2026.

A instancias

En esta edición hablaremos de tres casos en particular: la Secretaría del Humanismo, la de Seguridad del Pueblo y la de Infraestructura.

El Gobierno de Chiapas busca que haya un impulso al desarrollo, a través de los sectores productivos con “industriales, rutas turísticas, inversiones y obras, construcción de carreteras, de desarrollo urbano, agropecuario y de infraestructura básica social”.

Humanismo

En el caso de la Secretaría del Humanismo, en este año realizó sus actividades con un presupuesto por arriba de los 81 millones de pesos, y para 2026 la asignación proyectada oscila en los 248 millones 910 mil 604.35 pesos, es decir, tres veces más presupuesto.

“En esta administración no se permitirán actos de impunidad o violencia que atenten contra la integridad de las mujeres, y vulneren sus derechos, para ello se promoverá un trabajo conjunto con todas las instituciones invirtiendo en tecnología y otros programas para que tengan el respaldo y los apoyos necesarios que eleven su bienestar para una vida digna, productiva y saludable”, detalla el dictamen.

Seguridad

En el caso de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), durante el 2025 el recurso asignado superó los cuatro mil 58 millones de pesos (mdp), para atender las necesidades de adquisición de equipo y robustecer el recurso humano y material, con la intención de que disminuyeran delitos como extorsión, homicidios dolosos y hasta robo de vehículos.

La dependencia estatal para el siguiente año tendrá un ligero aumento, con una proyección que estará oscilando en los cuatro mil 378 millones 766 mil 201.61 pesos.

Infraestructura

En lo que respecta a la Secretaría de Infraestructura, la asignación de este año alcanzó los cuatro mil 882 millones 239 mil 325.04 pesos, sin embargo, para 2026 el paquete fiscal solo incluye para la institución tres mil 164 millones 783 mil 242.98 pesos.

Esta dependencia estatal tendrá una disminución de alrededor de mil 700 millones de pesos (mdp), esto en función de lo ejercido entre este año y lo que viene para el siguiente.