A un mes de los hechos violentos ocurridos en la cabecera municipal de Tila que dejaron tres muertos, cuatro heridos y 17 casas y 21 vehículos quemados, lo que provocó el desplazamiento de más de cuatro mil habitantes, la situación no se ha normalizado, informaron miembros de la comisión responsable de dialogar con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“El comercio está funcionando en un 20 o 25 por ciento. Ha sido un proceso lento. No es fácil. No están normalizadas todavía muchas cuestiones. La gente está en sus casas, pero la mayoría encerrada. De las 8 a las 2 de la tarde hay movimiento en el centro, pero de ahí todo queda en silencio. No hay normalidad”, agregaron.

Sin clases

Manifestaron que desde el 4 de junio en que ocurrieron los hechos violentos al enfrentarse integrantes de los grupos denominados “Los Autónomos” y “Karma”, se suspendieron las clases en todos los niveles, y los directivos y maestros dieron ya por cerrado el ciclo escolar por la falta de condiciones.

“Todavía no están al cien por ciento las cosas porque hay cierto temor y miedo después de lo que pasó el 4 de junio”, reiteraron los pobladores consultados.

Dijeron que hasta ahora, solo un 60 por ciento de los más de cuatro mil habitantes desplazados han regresado a sus casas, mientras que un 20 por ciento permanece en albergues, y el otro 20 por ciento en casas de familiares y amigos en comunidades del mismo municipio, en el vecino Yajalón o en otros lugares.

Transporte

Comentaron que desde el lunes se reanudó de manera regular el servicio de transporte público con combis y camionetas, que habían suspendido por la violencia en ese municipio situado al norte de la entidad.

Informaron que este jueves llegaron funcionarios y empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar el tema del alumbrado público, pues desde hace unos diez años no le han dado mantenimiento a la red.

“Se programó un recorrido en todos los barrios para revisar lo relacionado con este tema y también llegó personal de Telmex para examinar lo relativo a la señal telefónica que está fallando y ocasionando cierta incomunicación”, expresaron.

“En ese sentido hemos ido avanzando. Se está buscando un espacio para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instale un puesto permanente en Tila; la Guardia Nacional ya lo tenía de por sí”, aseveraron.

Además, señalaron que desde el 7 de junio las fuerzas de seguridad federal y estatal realizan patrullajes constantes, que se han intensificado en las semanas recientes.

Insistieron: “Ya hay cierta normalidad. En el centro hay algo de normalidad, ventas y negocios, pero a partir de las 2 o 3 queda en silencio todo. Esto va a tardar uno o dos meses tal vez para que nuevamente se normalice”.