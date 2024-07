De a poco vuelve la normalidad a Tila

Al cumplirse un mes del éxodo en el municipio de Tila, solo unas mil personas, “cuando mucho”, no han retornado a sus casas, afirmaron representantes de los desplazados.

“Estamos hablando de que el comercio está funcionando a un 70 por ciento; ya funcionan las tortillerías, las tiendas de abarrotes y la venta de agua casa por casa, por ejemplo. Poco a poco se está dando la normalidad”, agregaron.

Servicios

Manifestaron que “por lo pronto se está avanzando con la electrificación y la seguridad. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue dando mantenimiento a la red de energía eléctrica, pero nos dijeron que va a tardar para atender a todo el pueblo”.

Señalaron que esta semana comenzará la instalación de 80 lámparas en puntos estratégicos de la cabecera municipal, con el fin de ayudar a que haya mayor seguridad.

Aseguraron que ante los rumores de que las fuerzas de seguridad se retirarían, “el gobierno ha sido claro en que van a permanecer en Tila” para brindar seguridad a la población.

Los representantes consultados, que pidieron el anonimato, recordaron que el 7 de junio se desplazaron, extraoficialmente, entre ocho mil y 10 mil pobladores, luego de un enfrentamiento iniciado el 4 de ese mes entre los grupos denominados Karma y Autónomos, que dejaron tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos quemados.

“Quedan menos de mil personas que no quieren regresar por temor, algunas familias no van a retornar definitivamente por situaciones personales, y porque ya no se sienten seguras; incluso han pedido su cambio de trabajo”, expresaron.

Peritaje

Comentaron que los retornados todavía están esperando la realización del peritaje de las casas dañadas para la reconstrucción y los negocios saqueados, para saber cuál será el apoyo que les darán las autoridades.

“Esta semana retomaremos el tema en la mesa de trabajo que se tiene. Hay varias casas afectadas y no se ha comentado porque nos hemos ido más por la parte social”, afirmaron.

Indicaron que el ayuntamiento de Tila, municipio situado en el norte de la entidad, se comprometió a instalar por lo pronto 80 lámparas. “El último conteo que hicimos fue de 280 luminarias que se necesita instalar, pero por la falta de mantenimiento del servicio eléctrico no se pueden colocar todas, pues hay transformadores que no funcionan al cien por ciento”.

Si se colocaran las que se necesitan, muchas probablemente no funcionarían por la deficiencia de la red eléctrica, reiteraron, al tiempo de señalar que conforme se le vaya dando mantenimiento se irán instalando, expresaron.

Por ejemplo, añadieron, “a partir de las seis de la tarde baja la luz y si metemos más lámparas va a bajar más todavía, aunque existe el compromiso de instalar todas las que hacen falta cuando la red esté funcionando totalmente”.

Manifestaron que “esta semana también darán autorización a las autoridades del Bienestar para que se realice el censo, con la finalidad de que se entreguen todos los programas sociales, ahora en la cabecera municipal porque antes había que salir a otras sedes. También harán una excepción con Tila para mantener abiertas las plataformas”.