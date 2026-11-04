De la Unach, ganadores al Mérito Estatal

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, celebró los resultados del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2026, luego que los tres galardones otorgados en esta edición fueron para académicos de esta institución.

Orgullo

El rector dijo sentir enorme orgullo con los galardonados en las personas de los doctores Irving Oswaldo Velázquez Ríos, ganador del Reconocimiento al Mérito Juvenil en Investigación.

Asimismo, la doctora Karen Salomé Caballero Mora, distinguida con el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación Científica; y el doctor Neín Farrera Vázquez, ganador del Reconocimiento al Mérito Estatal en Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Dijo que esto es muestra de la calidad, el talento y la capacidad de la comunidad académica para generar conocimiento, desarrollar soluciones innovadoras y contribuir al progreso de Chiapas.

Reconocimiento

En una época en la que la ciencia, la tecnología y la innovación son determinantes para el desarrollo de las sociedades, contar con investigadores comprometidos y capaces de producir conocimiento con impacto es una de las mayores fortalezas que puede tener una universidad pública, puntualizó.

Asimismo se destaca el papel de la Dirección General de Investigación y Postgrado (DGIP), coordinado por la doctora María Eugenia Culebro Mandujano, que acompaña en todo momento los proceso de investigación que deberán atender necesidades de la gente y la ciencia.

El Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2026 es el máximo galardón que otorga el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), para premiar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.