De mil 268 repatriados de EE. UU. 88 son de Chiapas

En tres meses, el Centro de Atención a Repatriados “México te Abraza” en Tapachula, ha brindado atención a mil 268 connacionales deportados de Estados Unidos por la vía aérea, de los cuáles únicamente 88 han sido chiapanecos.

Así lo reveló la Secretaría de la Frontera Sur, que a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, ofrece orientación, acompañamiento y canalización para que “cada persona repatriada reciba una atención digna y con enfoque de derechos”.

Punto de llegada

Precisa que en ese lugar se reciben a los mexicanos y tras documentarlos por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), se les brindan servicios médicos, alimentación y se les otorga una tarjeta del Programa Bienestar, con cuyos recursos pueden retornar a sus lugares de origen.

El Centro se ubica en el estacionamiento del estadio Olímpico, en el que participan el INM, la Secretaría de Salud, Bienestar, la Secretaría de la Frontera Sur, entre otras instituciones, garantizándoles “una recepción digna, segura y acompañamiento”.