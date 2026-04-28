De nada sirve legislar si la ley no se aplica

Luego de que una mujer de San Juan Chamula denunciara que un grupo de hombres destruyó parte de su vivienda y una barda, amparados en el sistema de usos y costumbres, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón Sánchez, calificó el hecho como un ejemplo de las contradicciones entre el marco legal y la realidad en comunidades indígenas de Chiapas.

En entrevista, la legisladora reconoció la complejidad que implica aplicar el Estado de derecho en contextos de diversidad étnica, pero advirtió que “estos usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos fundamentales, especialmente los de las mujeres”.

“Es un tema muy complejo donde muchas veces ni siquiera las autoridades locales permiten el acceso por el tema de usos y costumbres. Vamos a lo mismo: es un llamado a la sociedad. ¿Hasta dónde estas prácticas pueden vulnerar los derechos de las mujeres y de la población en general?”, cuestionó.

Compromiso

Negrón Sánchez enfatizó que, desde el Congreso del estado, se seguirá trabajando en leyes para prevenir la violencia contra las mujeres, pero advirtió que el principal obstáculo no es la falta de normas, sino su aplicación efectiva.

“De nada sirve que de acá podamos prever leyes de prevención si llegamos a estos municipios donde la ley no se aplica de manera correcta. Ahí está el problema”, sentenció.

Destacó el trabajo que se realiza de manera conjunta con distintas organizaciones para plantear iniciativas que garanticen los derechos de las mujeres, con lo que se busca siempre beneficiar a los sectores más vulnerables.

La diputada hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que “no se hagan de la vista gorda” y puedan ejercer lo que corresponde en estos casos. “Que se aplique la ley”, concluyó.