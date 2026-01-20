De nueva cuenta, registran incendio en pastizal

El municipio de Mapastepec ha sido uno de los más afectados por los incendios de pastizales en el inicio de la temporada de estiaje en la costa de Chiapas.

Este lunes se reportó un siniestro en un predio sobre el tramo carretero del puente San Nicolás, por lo que se desplegaron las acciones de emergencia para su control.

Alerta

Se dijo que el fuego llegaba hasta la carretera y el humo afectaba la visión de los conductores, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones al circular por la zona.

Personal de Protección Civil y voluntarios, procedieron a la implementación de las acciones de control, evitando que el fuego se extendiera y pusiera en riesgo a viviendas cercanas.

Los reportes señalan que no hubo personas lesionadas, a pesar de los diversos incendios de pastizales que se registraron en los últimos días.

Por ello, han recomendado evitar quema de basura y tirar colillas de cigarros encendidas, ya que lo seco del ambiente propicia que el fuego se disemine rápidamente, poniendo en riesgo a la población y al medio ambiente por la contaminación que genera el humo.