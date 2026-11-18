A través de sus redes sociales, el organismo encargado del suministro de agua potable para Tapachula, Coapatap, anunció que volverá a suspender el servicio de agua en colonias del centro y suroriente.

El corte está previsto para este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, debido a trabajos de interconexión en la obra de pavimentación de la 17 Poniente-Oriente.

Comunicado

La Coapatap informó que la suspensión no será en toda la ciudad pero sí afectará de manera parcial a las colonias del centro y suroriente.

Ante tal motivo, exhortan a los usuarios de las zonas afectadas a tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el periodo de los trabajos.

Recomendación

“Pedimos comprensión y paciencia de la población, mientras se realizan estos trabajos que son necesarios para mejorar la red de agua potable, por lo que exhortamos a que tomen las medidas necesarias para evitar mayores afectaciones”, abundaron.

El anunció generó molestias entre los usuarios, quienes expresaron que la suspensión del servicio del vital líquido se ha vuelto una constante en los hogares, sin embargo, esto no se ve reflejado los recibos, pese a que ante la falta de agua tienen que comprar pipas o tinacos para subsanar sus necesidades básicas en casa.