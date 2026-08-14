De nuevo, ven tensión en límites con Oaxaca

María del Rocío del Pino Flores, representante de un grupo de mujeres de la localidad Gustavo Díaz Ordaz en Cintalapa, situada en la zona limítrofe con Los Chimalapas (Oaxaca), aseguró que de nuevo hay tensión en la zona, ya que los podrían desplazar de sus tierras.

Indicó que recientemente un grupo de personas les hicieron llegar un documento en el que les decían que debían convertirse en comuneros o bien, desalojar la localidad, mientras toman la decisión, asegura que les impusieron una suspensión de labor de las tierras.

Piden apoyo

Dijo que hay incertidumbre y desesperación porque no pueden trabajar y muchas familias cultivan para autoconsumo, pidieron la atención de las autoridades para evitar cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad de las y los habitantes.

Las autoridades del ejido han tratado de acercarse a las instancias estatales para que envíen elementos de seguridad a la zona de manera permanente y no solo por unos cuantos días, porque “no quieren perder sus pertenencias ni las tierras que han logrado obtener durante generaciones de trabajo”.

No hay información oficial

Al respecto, aseguró que hasta ahora no les han notificado sobre el fallo que dio la Suprema Corte en 2021. De ser así, que el ejido pertenezca al territorio de Los Chimalapas, les tendrían que informar conforme a la ley, pero no tienen ningún documento oficial. Remarca que no tienen problema en pertenecer a Oaxaca, pero que cuenten con seguridad y servicios.

En el ejido habitan alrededor de 400 personas. Se están organizando para velar por su seguridad y sus patrimonios. Reiteró que están decididos a luchar por sus tierras y que no tienen pensado moverse, por eso lo único que piden por ahora es más seguridad.