De Ocosingo a la UNAM y con puntaje perfecto

A sus 17 años, Lizeth Jaqueline Cruz Gómez, egresada del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 16 de Ocosingo, logró obtener los 120 aciertos posibles en el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colocándose así en el primer lugar nacional de los aspirantes aceptados en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería Aeroespacial, inspirando a toda una generación con una historia de esfuerzo, sacrifico y pasión.

El resultado no fue casualidad, ya que durante ocho meses Cruz Gómez llevó una preparación extenuante, estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la madrugada del día siguiente.

“No lo recomiendo, no fue sano, pero era mi meta”, confesó. Aunque su decisión de aplicar a la UNAM no fue por el prestigio de la institución, sino por la cercanía de la carrera con su vocación, reconoció el simbolismo que representa formar parte de la máxima casa de estudios del país.

“Desde pequeña sentí interés por el tema aeroespacial, y en el Cobach, un profesor me invitó a participar en un club de robótica. Ahí descubrí un mundo que me atrapó”, compartió.

Disciplina, sacrificioy una fe recuperada

Por otro lado, admitió que hubo momentos en los que perdió la fe en sí misma, pero haber alcanzado la puntuación perfecta le devolvió la certeza de sus capacidades.

“Creo que todos tienen la capacidad de lograrlo, pero no basta con pensarlo. Hay que hacer sacrificios, estudiar todos los días y no tener miedo a fallar”, señaló, destacando que existen otros jóvenes que dudan de su futuro académico, pero que cuentan con la capacidad de lograr lo que se propongan. En el plano personal, Cruz Gómez es una joven disciplinada, reservada y en ocasiones traviesa, según relató su madre Norma Isabel Gómez, quien no ha dejado de sentirse orgullosa por los frutos del esfuerzo de su hija.

Además, es hermana mayor y tiene como objetivo futuro ayudar económicamente a sus padres y eventualmente apoyar a su comunidad, aunque aún no sabe de qué forma.

Un orgullo paraOcosingo y el Cobach

El logro de Lizeth también ha llenado de orgullo a la comunidad educativa del Cobach 16 de Ocosingo, que celebró la noticia como una muestra del talento que hay en las regiones indígenas y rurales del estado.

El director del plantel, Nayber Jonathan Fonseca Fierro, reconoció el logro de la alumna fruto de su esfuerzo. “Nos sentimos profundamente orgullosos. Este es un mérito de ella, completamente. Los maestros solo fuimos una pequeña parte de ese gran logro”, destacó.

Asimismo, enfatizó que el éxito de Lizette también permite visibilizar el nivel educativo del Cobach y del municipio de Ocosingo, donde, dijo, hay más estudiantes sobresalientes participando en olimpiadas estatales de matemáticas, biología y robótica. “Hay mucho talento en nuestros jóvenes. Solo hace falta motivarlos, guiarlos y brindarles oportunidades”, aseguró.

Una historia que inspira

Cruz Gómez ha recibido muestras de cariño y felicitaciones de familiares, amigos, docentes y conocidos que reconocen en ella un ejemplo de perseverancia y excelencia.

Y aunque el camino apenas comienza, tiene claro lo que sigue: “Concentrarme en mis estudios, dar lo mejor de mí en la universidad y algún día devolver un poco de lo que he recibido”. Por otro lado, invitó a los jóvenes que enfrentan dudas, obstáculos o inseguridades, a no tener miedo de fracasar, recalcando que perder es parte del camino y le da sentido a la vida.

Apoyo gubernamental

El impacto del logro ha sido tal que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció el talento y esfuerzo de la alumna Lizette Jaqueline Cruz Gómez y su madre Norma Isabel Gómez, otorgando un apoyo a la alumna que comprende una beca, alimentación, transporte y hospedaje durante todos los años que dure la carrera.

“Muchas felicidades a Lizette y a su orgullosa madre, Norma Isabel Gómez, por este gran logro”, puntualizó el mandatario estatal.