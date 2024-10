De presidente municipal a chalán de Copladem

Ante la sorpresa de propios y extraños, el expresidente municipal, Ángel Hernández Meza, consiguió trabajo en el Comité de Planeación Municipal (Copladem), dentro de la gestión de Manuel de Jesús Narcía Coutiño, en donde laborará en los próximos tres años.

Fue el propio Hernández Meza quien confirmó la noticia de su nuevo empleo, tras haberse llenado de gloria en 1999 cuando fue elegido como presidente municipal de Tonalá, sin embargo, no terminó su periodo, ya que seis meses antes decidió contender por ser diputado local; no logró su cometido, cuando quiso regresar, los regidores no se lo permitieron.

Cabe destacar que el ahora exalcalde municipal de Tonalá tenía un gran futuro político, pero se equivocó al querer ser diputado local.

A partir de esta fecha, Ángel Hernández es uno de los nuevos integrantes del ayuntamiento, por lo que esperan que pueda realizar un buen trabajo en su nueva encomienda.