“De Regreso a la Escuela” celebra 15 años

El programa De regreso a la escuela cumplió 15 en la escuela primaria Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez, con una ceremonia especial a la que asistieron la generación 1970-1976, como invitada de honor, madres y padres de familia. El objetivo es fomentar la convivencia en la comunidad escolar.

Hace 15 años se abrieron las puertas de la escuela para que las familias no solo miraran desde afuera, sino que caminaran en sus pasillos como parte viva de estructura. De febrero a julio, cada lunes, madres y padres de familia, muchos de ellos exalumnos, participan y dirigen los honores a la bandera.

Escolta

Ellos forman la escolta, hacen resonar la banda de guerra, dan voz a las efemérides que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos; para que al finalizar el acto cívico deleiten a los presentes y a sus propios hijos e hijas con un bailable del folclor chiapaneco.

Durante muchos años se creyó que las familias había que mantenerlas hasta la estancia de la escuela, pero este proyecto derrumbó esa idea. Ahora las madres y los padres han regresado a la escuela y desde hace cinco años también regresan quienes hace medio siglo egresaron de sus aulas.

Convivencia y vínculos

Ramón Julio César Vázquez del Carpio, padre de familia de 4o grado grupo B, comentó que este programa les permite mostrar a las y los niños que el desarrollo de los talento es primordial, ser un ejemplo de participación y valentía para ellos, de quitarse la pena, por eso es importante que los papás y las mamás se den el tiempo de estar en estos eventos.

Laura Patricia Prado, madre de familia de 4o grado grupo A, indicó que estas actividades ayudan a impulsar a las y los niños a que participen en todo lo relacionado a su escuela, que busquen desarrollar sus talentos. Ella ha participado desde que inició el programa y no ha dejado de asistir.

Invitó a las madres y padres de familia que tengan hijos o hijas en edad escolar a que se involucren en sus escuelas, es fundamental para el desarrollo en seguridad y autoestima. Estar presentes es clave para afianzar más el vínculo con ellos. Es importante que se den el tiempo para participar en estos eventos.

La directora Marilu Sarmiento Chanona fue la encargada de dar la bienvenida a los y las presentes. Señaló que es un honor y fortuna que el proyecto De regreso a la escuela cumpla 15 años, gracias a la participación comprometida de los padres y madres de familia y de los profesores para los ensayos y preparativos de esta ceremonia y de cada homenaje.

El subsecretario de Educación, Gilberto de los Santos Cruz, felicitó a la comunidad escolar y a los exalumnos por estar presentes, como una forma de agradecer a la institución que durante seis años les dio cobijo y los primeros conocimientos.