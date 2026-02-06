De talla baja pero con alta autoestima

Las personas de talla baja no solo sufren bullying, sino que enfrentan otro tipos de obstáculos en el transporte, la ropa, calzado, cajeros, timbres, mostradores, supermercados, etc.

Alejandro Cruz, originario de San Cristóbal de Las Casas, actor y licenciado en informática, ha superado este tipo de obstáculos, colaborando en diferentes obras teatrales relacionadas a personajes de la cultura maya, entre otras.

A pesar de tener una talla baja, es muy alta su autoestima e intelecto. Alejandro en entrevista habla de su discapacidad y de lo que considera y ha observado sobre esta anomalía del crecimiento ante la mirada de otros.

Reveló que por su talla baja le han ofrecido trabajos en el circo, con los “enanitos” toreros y otros, no aceptó por la discriminación que sufre este sector de la población.

“Desafortunadamente aceptar un trabajo de este tipo, se queda uno en la comedia, en la burla y diversión de la gente”, indicó.

Ismael Quintero

Precisó que hoy día hay muchas personas están rompiendo esta parte de la comedia y del juego sobre las personas de talla pequeña o discapacidad y citó el caso de Ismael Quintero, un comunicador y reportero de la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, quien a pesar de ser talla pequeña ha destacado en su trabajo, y como él hay otras personas.

Mencionó que tiene la esperanza de que las nuevas generaciones que vengan en condiciones parecidas a las de él ya no sean atacadas, además espera que puedan contar con mejores condiciones y oportunidades de vida.

La alta autoestima de Alejandro Cruz lo ha llevado a colaborar en reconocidas obras de teatro como, Palenque Rojo o Romeo y Julieta, donde han trabajado por cinco u ocho años.

También en sus ratos libres expresa que trabaja en informática en tiendas departamentales.

Ámbito sentimental

En el tema sentimental, destacó la relación con una persona promedio, porque con una de talla pequeña las posibilidades son mayores de que sus hijos sean pequeños.

Cabe señalar que existen diversas parejas con talla baja que se han casado con personas de estatura promedio, demostrando que la diferencia de altura no es un impedimento para el amor y la convivencia familiar.

Recalca que el término “enano” para referirse a la población con esta condición es agresivo, ya que las personas de talla baja tienen las mismas condiciones y derechos que todos.

De acuerdo con los especialistas, el enanismo es un término general para la baja estatura, mientras que la acondroplasia es el tipo más común de enanismo, causado por una mutación genética específica que afecta el crecimiento óseo.