Debaten sobre el Lekil Kuxlejal

En el marco del Congreso Internacional: “Lekil Luxlejal: el Buen Vivir para la prosperidad compartida”, organizado por la Secretaría de Educación, se desarrolló el panel “Análisis lingüístico: reflexiones en perspectiva de la comunalidad” desde la Universidad Intercultural de Chiapas, con la participación de destacados lingüistas y escritores.

En un debate profundamente pluricultural, João Gabriel Rodrigues Telles Almeida, investigador brasileño y posdoctorante del Colegio de la Frontera Sur, abrió la conversación subrayando la necesidad de reiterar la atención conjunta y la cooperación en un mundo que persigue la abundancia, pero que con frecuencia cae en la trampa de considerar a los pueblos originarios como minorías.

Criterio

“Los conocimientos ancestrales se encuentran presentes en todas partes del mundo y su resistencia ha servido para sobrevivir ante el capitalismo. Por tanto, es necesario salir de la lógica de escasez que nos ofrece este modelo y generar un criterio de optimización y relevancia de lo que ya tenemos”, expuso.

El panel inició con la moderación de Daniel Ochoa, escritor e integrante del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), quien explicó que estos foros se realizan en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y, al mismo tiempo, a 32 años del inicio de los diálogos de San Andrés derivados del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En este espacio de voces diversas, se planteó la necesidad de acortar distancias y reivindicar el papel de las palabras como guardianas de vida, para cultivarnos como hombres y mujeres en comunidad:

“Siempre necesitamos de la presencia del otro. Debemos empujar el giro decolonial en lo político y cultural para aprender a reconocernos desde la alegría. Se trata de buscar mundos dentro de mundos”.

Ante la pregunta: ¿Cómo se enseña a las infancias y juventudes, desde la familia y la comunidad, estas prácticas del Buen Vivir?, Cristóbal Tadeo Pérez, chuj y lingüista, respondió con contundencia mediante otras dos interrogantes: ¿Para quién es el Buen Vivir y a quién le está funcionando?

“En un mundo lleno de ruido, los pueblos hacemos silencio, agachamos la cabeza y meditamos ante el individualismo que carcome a la humanidad. El silencio para nosotros significa sabiduría. La comunidad calla como señal de sabiduría, pero afuera quien más habla es quien menos entiende”, afirmó.