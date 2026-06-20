Debaten sobre retos de la IA en el periodismo

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Libertad de Expresión, se realizó la conferencia magistral y taller “El impacto de la IA en la práctica periodística: reflexiones, desafíos y realidades”, en el Congreso del Estado de Chiapas, un espacio que reunió a más de 30 periodistas y profesionales de los medios de comunicación.

El encuentro tuvo como propósito abrir un espacio de análisis sobre la transformación que atraviesa el periodismo a partir de la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, una tecnología que está modificando procesos de investigación, producción, verificación y distribución de contenidos en medios de comunicación de todo el mundo.

El diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, destacó que este tipo de actividades fortalecen el diálogo, la capacitación y la actualización profesional ante los constantes cambios que plantea la transformación tecnológica.

Temas

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el uso responsable de la inteligencia artificial en las redacciones, los riesgos de la desinformación y los contenidos generados artificialmente.

Además de la verificación de datos, la ética periodística frente a las nuevas tecnologías, la seguridad digital y el papel de las y los periodistas en un entorno cada vez más automatizado.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), han advertido sobre la necesidad de establecer principios éticos para el uso de estas herramientas, especialmente en ámbitos relacionados con la información pública, la libertad de expresión y el combate a la desinformación.

La conferencia contó con la participación de la doctora Mireya Márquez Ramírez y el maestro Jorge Luis Sierra.

Libertad de expresión

Durante el taller se destacó que la discusión sobre inteligencia artificial no puede separarse de la defensa de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a recibir información confiable.

La actividad concluyó con un intercambio de experiencias entre comunicadores y especialistas, quienes coincidieron en que el futuro del periodismo dependerá de la capacidad del gremio para adaptarse a las nuevas herramientas sin renunciar a los principios fundamentales de rigor, verificación, independencia y responsabilidad social.