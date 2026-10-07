Debe continuar investigación contra funcionarios: Zuarth

El diputado local y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, afirmó que la detención del alcalde de Suchiapa y del exalcalde, ocurrida el fin de semana por presuntos nexos con la delincuencia, es consecuencia de la estrategia de “abrazos y no balazos” del sexenio pasado.

En entrevista, sostuvo que el gobierno anterior renunció a una de sus tareas principales: proteger a los gobernados, situación que ha sido señalada en todo momento. El legislador reconoció que se pensaba que los ayuntamientos de la entidad estaban alejados de esa situación, pero que el fin de semana “despertamos” con la noticia, que es una alerta sobre hasta dónde las organizaciones delictivas habrían tomado el control de los ayuntamientos.

Caso

Indicó que en el caso de Suchiapa no solo se trata del expresidente y del edil en funciones, sino también del director de la Policía Municipal y de un número importante de elementos, a quienes describió como “el último eslabón”, pues solo reciben órdenes.

Señaló que el caso llama a voltear a ver si otros municipios podrían estar en la misma situación. Además, consideró que la investigación debe continuar “en todos los sentidos”. Ya que que la seguridad fue, es y seguirá siendo la demanda más sentida de las y los chiapanecos, y que no se puede renunciar a combatir la delincuencia. Por último, aseguró que el PRI respaldará todo lo que fortalezca la seguridad.