Debe paridad en el estado romper cacicazgos

Luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado definiera los municipios donde las candidaturas deberán ser encabezadas por mujeres rumbo a las elecciones de 2027, María Enriqueta Burelo Melgar, integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, señaló que la equidad en las presidencias municipales de la entidad deben ir más allá de postular mujeres y convertirse en una oportunidad para romper con los cacicazgos, el nepotismo y las prácticas de simulación política.

Panorama

El pasado domingo se determinó que 62 de los 123 municipios que participarán en la elección deberán postular mujeres a la Presidencia Municipal, mientras que otros 61 quedaron bajo la categoría de género libre.

Para Burelo Melgar, esta medida representa una acción afirmativa para abrir mayores posibilidades a las mujeres de acceder a los cargos de decisión municipal, debido a que las alcaldías municipales continúan siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar una representación política equilibrada.

“El municipio ha sido nuestro tope”, señaló.

Destacó que aunque las mujeres han logrado avanzar en cargos como regidurías y sindicaturas, todavía enfrentan obstáculos para llegar a encabezar los ayuntamientos.

Es una oportunidad

Atribuyó parte de estas dificultades a los cacicazgos existentes tanto al interior de los partidos políticos como en los propios municipios, por lo que consideró que el nuevo mecanismo puede representar una oportunidad para modificar esas prácticas.

Además, cuestionó que la selección no se haya realizado necesariamente bajo un criterio relacionado con los antecedentes de participación de mujeres en cada municipio.

Pese a ello, consideró positivo que 62 féminas puedan encabezar los municipios en el próximo proceso electoral; señaló que el resultado permitirá demostrar la capacidad de las mujeres para gobernar.

Uno de los principales retos, sostuvo, será evitar que la paridad se convierta únicamente en una cuestión numérica.

Municipios indígenas

Particularmente en municipios indígenas planteó la necesidad de impedir que las candidatas sean utilizadas como figuras formales mientras las decisiones continúan en manos de autoridades tradicionales, familiares o parejas.

“Estamos en contra de la simulación”, sostuvo.

También llamó la atención sobre municipios donde históricamente han prevalecido familias en los espacios de gobierno y consideró que el proceso electoral de 2027 puede representar una oportunidad para que mujeres con liderazgo propio puedan competir por esas posiciones.

Finalmente, señaló que en distintos espacios de participación de mujeres ya comienzan a surgir interesadas en contender por las presidencias municipales, por lo que confió en que los partidos políticos respalden candidaturas femeninas con capacidad y liderazgo.