Debe terminar secuestro del Museo, exige diputada

Luego de dos años de haber concluido su rehabilitación, actualmente no hay pretexto justificado para mantener cerrado al Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por lo que urge sea devuelto a la ciudadanía, expuso la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chiapas, Jovannie Ibarra Gallardo.

La legisladora recordó que el pasado mes de mayo se presentó ante el Congreso estatal la solicitud de un punto de acuerdo, para exhortar a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Chiapas, así como al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la entrega del inmueble para su pronta reapertura.

Detalló que tras los acercamientos necesarios con las autoridades responsables se corroboró que no existe impedimento físico para su entrega y reapertura, ya que los trabajos de rehabilitación fueron formalmente concluidos, haciendo que hoy todo dependa de simple voluntad política para terminar con el cierre prolongado.

Irregularidades

Ibarra Gallardo explicó que la principal irregularidad legal en torno al caso tiene que ver con que, pese a que el inmueble es propiedad del Gobierno Estatal y se encuentra dado en comodato a la Fundación Fernando Castañón Gamboa Pro Museo, son elementos del Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez quienes mantienen bajo “resguardo” al museo.

“Actualmente no hay justificación para mantener cerrado al inmueble, y mucho menos que sean autoridades municipales quienes se encuentren bajo posesión ilegal. Es un secuestro claramente irregular que debe terminar lo antes posible”, señaló la legisladora.

En este escenario lamentó que el museo pudiera estarse usando como “rehén” para venganzas políticas, que nada tienen que ver con los intereses ciudadanos y con el mejoramiento a un edificio histórico, que desde su rescate en los años noventa ha sido gestionado e impulsado por la propia ciudadanía organizada.