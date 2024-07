Debemos estudiar lo que nos gusta: Roberto Ramos

En el marco del Día del Geógrafo, Roberto Ramos Maza, destacado tuxtleco, historiador y licenciado en dicha profesión, compartió sus reflexiones acerca de su carrera; así como su alegría por haber tomado dicha decisión transcendental para su vida.

Día Nacional

Cada 23 de julio se celebra en México, el Día del Geógrafo; una fecha dedicada a celebrar y homenajear a todos los profesionales de esta ciencia que estudian los aspectos sociales y naturales que modifican el territorio.

El Primer Congreso de Geografía fue el resultado del gran interés político que tenía el país para “inventariar” las riquezas naturales que tiene México y precisamente se realizó un 23 de julio, pero de 1939. De esta forma se institucionaliza la geografía en el país y se crean instituciones como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Por lo tanto, aprovechando el impulso y la imagen que se le dio a esta materia fue como se organizó y se convocó al Primer Congreso de Geografía; evento que se dividió en varias líneas para fomentar el conocimiento económico, humanístico y de enseñanza de la geografía en el país.

“Va más allá del territorio”

Ramos Maza, reconocido geógrafo y recientemente condecorado con la máxima presea ciudadana otorgada por el Ayuntamiento capitalino; la medalla “Joaquín Miguel Gutiérrez”, externó su felicidad por la celebración de dicha fecha.

“Es importante que se sepa de su existencia. La estudié, porque como la mayoría de las personas, fue lo que me gustó”, dijo.

El geógrafo, estudió dicha disciplina en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue contundente al decir que la licenciatura va más allá del estudio del territorio, ya que también existe una relación entre los elementos naturales y culturales.

De forma personal, Ramos Maza lo ha puesto en marcha en su estudio sobre la conservación del patrimonio, así como el desarrollo de productos turísticos.

“Hay muchas ideas erróneas, inclusive publicadas en la prensa. No sólo es el estudio de los territorios, sino su entendimiento y vinculación con los elementos presentes”, añadió.

“Nunca ha existido”

El especialista tuvo que salir de la capital chiapaneca para estudiar lo que le gustó, ya que desde sus conocimientos no ha existido dicha carrera en la entidad; la más cercana es la ofertada por la UNAM y otra en el Estado de México.

“Nunca ha existido, si es necesario entender la relevancia de dicha ciencia. Aunque en Chiapas existan carreras afines como la de Ciencias de la Tierra; las cuales están interesadas en sismos y volcanes”, consideró.

Por último, Ramos Maza hizo un llamado a todas las personas interesadas en estudiar geografía o cualquier carrera, para hacerlo desde lo que les gusta.

“Lo peor de un profesionista es haber estudiado lo que no te gusta. Es uno de los éxitos en realidad. Y no debemos olvidar el estudio de la geografía como base. También del conocimiento general, para que así luego no compren terrenos a lado de ríos”, finalizó.