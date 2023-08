Debemos sentir pasión por el “sufrido estado”

“El patrimonialismo es hacer parecer que la acción gubernamental es voluntad y privilegio de una persona, eso es parte del pasado”. Así se expresó Plácido Morales Vázquez en una reunión de la coordinación estructural en Chiapas de la Confederación Nacional del Campo y para el Campo (Confenacam), en Tuxtla Gutiérrez, el pasado sábado.

Comentó que esta organización social es una de las pocas que han sobrevivido, gracias a su labor de gestión social y productiva.

Destacó que es aliado no solo de esta organización, sino del campo chiapaneco porque es una persona: “(…) íntegra, incluyente, comprometida, una persona esforzada, y sobre todo, una persona que le tengo una inmensa pasión a este sufrido estado de Chiapas”.

“Escuchar a la gente del campo es lo que le aprendimos al presidente Andrés Manuel López Obrador… la conciencia”, apuntó.

Destacó que “estamos luchando por una sociedad democrática, que el patrimonialismo, que es que un servidor público se ostente como beneficiario del pueblo con recursos que no son suyos y aparentando que sí, debe ser parte del pasado. Eso no debe estar en la 4T”.

Plácido sentenció lo siguiente: “Lo público, es público, no es de la persona que ejerce el mandato, debe hacer su trabajo porque es su responsabilidad con el pueblo”. Resaltando además que tiene más de 20 años luchando para que este país cambiara, “que en este país se hiciera una sociedad democrática, y la democracia se soporta en dos principios: en el de la igualdad y en el de la libertad”.

Ante las grandes necesidades que vive el pueblo de Chiapas, dijo que “ve uno con dolor que comunidades no tengan agua entubada, ya no digamos potable”.

Destacó que no hay un municipio que no haya visitado y conozca, “pero no para la foto, sino para entender y comprender sus carencias, necesidades y propuestas”.

Por último, invitó a seguir trabajando por la construcción de un proyecto para el campo que tanto necesita de todos.