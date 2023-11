Debemos trabajar a favor de las mujeres: Cervantes

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión de Editorial y Relaciones Públicas del Congreso del Estado que preside la diputada Rocío Cervantes Cancino, vicepresidenta de la Mesa Directiva, realizó el conversatorio “Alas de Esperanza: Juntas por un Mañana sin Violencia”, en el hemiciclo a Benito Juárez del Poder Legislativo.

En su participación, la diputada Rocío Cervantes señaló que en conjunto con integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura presentó la iniciativa para penalizar el acoso laboral en Chiapas, ya que aún permanece sin legislar en nuestro Código Penal y es sumamente necesario, dijo, porque, mientras no se incluya en dicha ley, permanecerá sin darle al acosador una pena y a la víctima justicia.

“Esperemos que cumplidos los procesos internos que tiene que seguir nuestra iniciativa, podamos celebrar su aprobación de inclusión en nuestro Código, teniendo con ello una nueva herramienta para combatir la violencia de género”, agregó Cervantes Cancino.

Al tiempo de agradecer a cada una de las ponentes y la nutrida asistencia de activistas, grupos sociales, organizaciones civiles y público en general, la legisladora subrayó: “No dejemos que la lucha de las mujeres pase desapercibida. No permitamos que los esfuerzos sean en vano, no olvidemos el nombre de las víctimas, no permitamos que la lista negra siga creciendo y, sobre todo, no renunciemos hasta que en este mundo las mujeres dejemos de vivir violencia”.

La diputada Cecilia López Sánchez dio las palabras de bienvenida al evento, donde refrendó el trabajo del Poder Legislativo a favor de los derechos de las mujeres. “Seguimos realizando políticas públicas a favor del fortalecimiento de los derechos. Por ello, se aprobó la iniciativa de reforma para fortalecer la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la cual fue enviada por el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la eliminación de la violencia digital”.

La maestra María de los Ángeles Riofrío, de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, habló de la necesidad de que se puntualicen reformas que tengan que ver con la violencia digital. Una medida de precaución ante el fenómeno de las redes sociales es que se garantice la privacidad de los datos, ya que la mayoría de los ofensores tienen libre acceso a la información que las mujeres comparten a través de las diferentes plataformas.

La maestra Adriana Guillén Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Colectivo 50+1, habló sobre el proceso burocrático que atraviesan las familias de las víctimas de feminicidio o de violencia. Narró el caso de Karla Gómez, quien fue asesinada brutalmente; asimismo, se pronunció a favor de que se apruebe la denominada Ley Vicaria, ya que este tipo de violencia es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos.

En representación de la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, participó la doctora Candelaria Rodríguez Sosa, quien señaló que gracias al trabajo multidisciplinario y a este tipo de eventos, ha aumentado la denuncia de los casos de violencia, lo que demuestra una mayor eficiencia en materia de prevención, concientización y tratamiento de las mujeres que sufren cualquier manifestación de violencia.