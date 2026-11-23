Revisar los lunares, cuidar de la piel y acudir a consulta al menos una vez al año debe ser un tema de importancia para la población, sin embargo, es una costumbre que no se tiene ni Chiapas ni en el resto del país, afirmó la dermatóloga Fanny Kramsky Soto.

Tema de importancia

Explicó que el cáncer de piel es un tema de suma importancia en los congresos médicos, porque cada vez hay más casos, además de que con una adecuada prevención el número disminuiría de manera muy importante.

Detalló que es necesario enseñar a la población a revisarse y acudir al especialista si encuentra manchitas diferentes o lesiones que antes no tenía, sobre todo si la lesión está creciendo o cambia de color.

Medidas a tomar

Respecto a la protección solar, reveló que la ropa es lo que más protege, ya que es lo más económico y efectivo, así como el uso de mangas largas y sombreros; también los bloqueadores solares, aunque implican un gasto y deben reaplicarse cada tres horas en buena cantidad.

Otra medida importante es limitar las actividades al aire libre, sobre todo al mediodía cuando los rayos ultravioleta están en su máximo esplendor. Lo ideal es realizarlas temprano o tarde.

Sobre las primeras señales de alerta, expuso que están se pueden notar cuando se ve algo diferente en la piel o una lesión que no se tenía, por lo que es importante acudir a revisión dermatológica, pues aunque podría ser algo sin importancia o también podría tratarse del inicio de una enfermedad.

Lamentó que la cultura de prevención en el país sea muy pobre y que se necesita trabajar más para que la población la tenga, ya que generalmente los pacientes acuden cuando ya tienen realmente un problema de salud.

Como recomendación final, la dermatóloga pidió cuidarse del sol, realizar una limpieza adecuada de la piel para que se puedan evitar muchísimas enfermedades, así como asistir a consulta dermatológica ante cualquier lesión no notada antes, para recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno, sin esperar a llegar a una cirugía.