Deben aplicar marco jurídico a la violencia política

La Red de Paridad Efectiva (Repare) manifestó su rechazo a expresiones de descalificación y violencia política contra las mujeres en razón de género que se han emitido en los últimos días desde distintos medios contra mujeres que ejercen cargos públicos. Señala que existe un marco jurídico que sanciona este tipo de violencia.

Está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo la define como cualquier acción u omisión, basada en elementos de género, que limite, anule o menoscabe los derechos político-electorales de las mujeres, así como el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones.

Medios de comunicación

La Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia en Chiapas, en su Artículo 50, fracción VI, tipifica la violencia en los medios de comunicación (digital, audiovisual, electrónica, entre otros) dirigida a mujeres en funciones políticas.

También, el Artículo 343 bis del Código Penal del Estado de Chiapas establece que comete delito contra la privacidad sexual quien difunda imágenes, audios o videos sobre la intimidad corporal sin consentimiento.

Delito

La sanción es de 4 a 6 años de prisión, con agravantes si el delito es cometido por servidores públicos o actores políticos.

Como Red, omiten los detalles específicos de los casos para no hacer alegoría de la violencia ni perpetuar la revictimización de las funcionarias. Sin embargo, señalan que el uso de lenguaje inadecuado y la difusión de imágenes (fotografías o caricaturas) sobre la vida privada, perpetúa la violencia simbólica.