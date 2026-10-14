Deben aspirantes dejar el cargo el 8 de marzo

En el año 2027, Chiapas será uno de los estados en los que se renovarán los ayuntamientos y las diputaciones locales, por lo que aquellos servidores públicos que aspiren a competir por un cargo de elección popular tendrán como fecha límite el próximo 8 de marzo para separase del cargo.

Lo que ocurrió, explicó Saúl Maldonado Roque, encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del IEPC, es que en septiembre se aplicó una reforma electoral avalada por el Congreso de la entidad.

Quien no acate los ajustes y si un partido los pretende postular, detalló, ese registro podría quedar sin efecto, ya que la separación debe ocurrir como máximo 90 días antes de la elección.

Calendario

Con base en el calendario electoral, las campañas para el próximo año tardarán menos de un mes, debido a que se llevarán a cabo del cuatro de mayo al dos de junio. En esos días estarán permitidos los actos de proselitismo.

Como parte de las actividades locales, el Instituto lleva a cabo un proceso de registro de aspirantes para quienes integrarán los Consejos Distritales estatales y municipales y será la fecha límite el 10 de noviembre.

El próximo 10 de enero de 2027 arranca de manera formal el proceso electoral local, mientras que el seis de junio se llevarán a cabo las votaciones; dos días después se realizarán los cómputos.

Cargos

Con base en la información, para quienes tienen un cargo de elección popular, comisión o empleo en el gobierno municipal, estatal o federal y quieran postularse para ayuntamientos o diputaciones locales, la separación tiene que darse como fecha límite el 8 de marzo.

En Chiapas son más de mil 500 cargos que estarán “en juego” el próximo año, entre las diputaciones locales (propietarias y suplencias) que incluyen las de mayoría relativa y de representación proporcional, además de los diferentes espacios en los ayuntamientos.