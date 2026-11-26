El cáncer cervicouterino se considera en México la segunda causa de muerte en mujeres, en algunos estados es la primera, como en el sureste: Guerrero, Veracruz, Chiapas; por factores demográficos, socioeconómicos, falta de acceso al tamizaje y la prevención, de información y educación.

Lo anterior lo señaló Elsa Díaz López, médica gineco-obstetra, maestra en Bioética y Didácticas en Ciencias de la Salud. Dijo que un método de prevención de este cáncer es la vacuna contra el Virus del papiloma Humano (VPH), infección ligada directamente al desarrollo del mismo, pero que solo recibe una de cada tres niñas.

Propósito

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una meta global en el 2019, que el 90 % de las menores estén vacunadas antes de los 15 años, que el 70 % de las mujeres tengan acceso al tamizaje con pruebas de alto valor molecular y que el 90 % de las pacientes reciban tratamientos adecuados y oportunos.

En general el objetivo es que haya menos de cuatro casos por cada 100 mil mujeres al año. Sin embargo, todavía hay algunas brechas, porque varios países introdujeron la vacunación contra el VPH de forma tardía, por lo que solo el 33 % de las infantas de 9 a 14 años cuenta con al menos una dosis en el 2025.

Niñas y niños

En Europa se ha sumado a la vacunación a los niños para alcanzar la meta. En Latinoamérica solo ocho países vacunan a menores en general. En México ya se aplica esta tendencia por una mejor prevención desde hace un año, por eso hizo el exhorto a los padres y madres de familia a buscar la vacuna.

Indicó que no hay una edad en la que la vacuna ya no se pueda aplicar. El plan nacional indica hasta los 14 años, pero también aplica para víctimas de violencia sexual y con infecciones de transmisión sexual; también, una vez que se hayan tratado las lesiones precancerosas.

La especialista destacó que la vacuna tiene una eficacia casi del 100 %, la nonavalente, ya que antes la bivalente solo atacaba dos tipos de virus, el 16 y 18, que generan cáncer, después se aplicó la tetravalente, contra el tipo 6 y 11, que son responsables de las verrugas genitales.

Ahora en la nonavalente se agregaron cinco serotipos virales de alto riesgo para su prevención, lo que incrementa su efectividad.

En los hombres esta vacuna también puede prevenir distintos tipos de cáncer ligados al VPH, como de cabeza y cuello, anal y de pene, ligados al mismo virus.

La médica gineco-obstetra indicó que todavía hay niñas que no están vacunadas por falta de acceso, o porque no está disponible en su centro de salud o porque la familia por falta de recursos no puede trasladarse. También porque el sistema no llega a donde debe, no hay campañas escolares, no hay seguimiento, poca cobertura en centros de salud.

Otra situación, que también ocurre, es que la familia rechace la vacuna para el infante, por ideas erróneas que prevalecen al relacionarla con una vida sexual activa, pero es precisamente por lo que debe aplicarse, porque el cuerpo es capaz de desarrollar anticuerpos para eliminar o combatir el virus, sin importante la edad en que tenga relaciones sexuales.

Estadísticas

El cáncer cervicouterino es una enfermedad que afecta el cuello o útero de la matriz, donde existe una transformación celular con una replicación descontrolada. A nivel mundial se estima que hay 604 mil 196 casos nuevos casos en los últimos dos años, mientras que las muertes por esta causa son prácticamente la mitad.

“Es un problema de salud pública grave, porque los indicadores muestran que muere una mujer cada dos horas en nuestro país y el mundo”.