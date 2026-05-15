Deben cenizas resguardarse en lugares adecuados

Ante el incremento de la elección para la cremación de los difuntos no solo en la región, sino en general, muchos piden dispersarlas en lugares elegidos; sin embargo, la Iglesia Católica recomienda a las familias destinarlos en un lugar sagrado, ya sea el cementerio o a los espacios dedicados para este fin.

Y es que en Tapachula, la práctica de la cremación de restos humanos ha crecido de manera considerable, ante esto, es necesario hacer un llamado a las familias sobre el destino de esos restos, señaló en entrevista Martín Moreno, párroco de la iglesia de San Agustín, localizada en el centro histórico de la ciudad.

Refirió que resguardar las cenizas de un ser querido en un lugar sagrado tiene un costo accesible, en esta se ofrecen nichos para urnas funerarias desde 13 mil pesos, con opción a pagarlos en mensualidades de mil pesos.

Dijo que la iglesia de San Agustín cuenta con alrededor de 80 nichos disponibles en su cripta, y actualmente solo el 20 por ciento están ocupados, por lo que invitó a las familias a evitar que las cenizas de sus seres amados permanezcan en hogares divididos entre familiares o convertidas en objetos de recuerdo.

Señaló que el costo en la parroquia es menor comparado con otros servicios funerarios o espacios en cementerios y la modalidad de pago en mensualidades busca que las familias puedan acceder al servicio aún si atraviesan dificultades económicas.

El sacerdote indicó que, para la Iglesia, resguardar las cenizas en un lugar sagrado representa un acto de memoria, respeto y unión familiar, además de un símbolo de fe en la resurrección, por lo que es importante hacerlo en un lugar correcto.

“Ante el aumento de la cremación en México, la Iglesia Católica recomienda que las cenizas se conserven íntegras y en lugares apropiados, ya que la Iglesia promueve el respeto hacia los restos humanos como muestra de amor, memoria y dignidad y no se recomienda que permanezcan en los hogares o se repartan entre familiares”, abundó.

Mencionó que los espacios en la iglesia fueron construidos con materiales resistentes al clima y al paso del tiempo, cada nicho puede almacenar hasta tres o cuatro urnas, según su tamaño.